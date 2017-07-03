Совет безопасности озабочен: в «Кыргыз темир жолу» выявлены коррупционные риски

В деятельности госпредприятия «Национальная компания «Кыргыз темир жолу» при Министерстве транспорта и дорог выявлено четыре коррупционных зоны и 19 рисков коррупции. Об этом сообщили в секретариате Совета безопасности.

Рабочая группа Совета безопасности выяснила — коррупционные зоны встречаются в вопросах формирования и исполнения бюджета, использования имущества и ресурсов, кадровой политики. Являясь хозрасчетным госпредприятием, компания самостоятельно формирует бюджет будущих расходов, а также определяет приоритетность направления средств по данным расходам и капиталовложениям. В этом вопросе вызывают особое внимание коррупционные риски.

Имеет место значительное завышение стоимости строительных работ, товарно-материальных затрат.

По мнению экспертов, такое завышение может быть достаточно выгодным для реализации возможных коррупционных схем в сфере ремонта и строительства. В частности, разницу, получаемую от завышения суммы, могут использовать с целью создания ресурсной базы подрядчикам и поставщикам для выплат «откатов».

«В числе коррупционных рисков значится вопрос сдачи в аренду помещений и территорий. Как показывает проведенный анализ, процедура отбора арендаторов непрозрачна, что может свидетельствовать о возможных рисках получения коррупционных доходов», — отметил секретарь Совета безопасности Темир Джумакадыров.

К этому можно добавить, что неэффективно ведется работа по взысканию задолженности с арендаторов. Эти факты были отражены в акте Счетной палаты за 2015 год.

Члены Рабочей группы также особо отметили, что в ведомстве отсутствуют нормативы и методики определения объемов необходимых затрат на товарно-материальные ценности (ТМЦ). Это позволяет сотрудникам войти в сговор и списывать «завышенные» объемы ТМЦ, что также систематически подтверждается актами Счетной палаты.

Кроме того, структурным подразделениям НК «Кыргыз темир жолу» необоснованно присвоен статус филиалов. Это позволяет им выйти из-под контроля Фонда по управлению госимуществом, получать коммерческую прибыль от непрофильной деятельности и не направлять доходы в госбюджет.

В ближайшее время для ведомства будет разработан план антикоррупционных мер.