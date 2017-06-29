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Экономика

Компании «Скай Мобайл» и «Альфа Телеком» оштрафовали на 58 миллионов сомов

Госагентство антимонопольного регулирования наложило оборотный штраф на ООО «Скай Мобайл» и ЗАО «Альфа Телеком» по факту нарушения законодательства при заключении договора о межсетевом соединении между операторами.

Согласно этому договору тарифы на услуги по пропуску межсетевого соединения повышены почти на 50 процентов по сравнению предыдущим контрактом.

По другим операторам электросвязи условия договоров не изменились.

«Такие действия конкурирующих хозяйствующих субъектов нарушают требования Закона КР «О конкуренции», где запрещаются и признаются недействительными полностью или частично достигнутые в любой форме антиконкурентные соглашения», — говорится в сообщении.

Антимонопольный орган считает, что данное соглашение затрудняет вхождение на рынок новых игроков и не дает шанса на здоровую конкуренцию.

Штраф, наложенный на ООО «Скай Мобайл» и ЗАО «Альфа Телеком», составил в совокупности 58 миллионов сомов в пользу республиканского бюджета.

Подобный оборотный штраф в практике антимонопольного органа Кыргызстана наложен впервые. Сотрудники ведомства будут и дальше жестко пресекать подобные факты нарушения законодательства. Такие штрафы очень часто налагают органы государств ЕАЭС и Европейского союза.
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