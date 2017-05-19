О чем договорилось Агентство гражданской авиации Кыргызстана с ИАТА

Глава Агентства гражданской авиации Кыргызстана Курманбек Акышев и вице-президент регионального офиса ИАТА Рафаэль Шварцман подписали меморандум о сотрудничестве.

Стороны намерены сотрудничать в области повышения уровня безопасности, в том числе проведения аудитов авиационных операторов на основании соответствующих программ ИАТА.

Кроме того, меморандумом предусмотрено улучшение инфраструктуры аэропортов и систем управления воздушным движением, а также внедрение новых технологий, связанных с упрощением бизнес-процедур и транспортных процессов.