Кыргызстан присоединился к системе каботажных перевозок ЕАЭС

Кыргызстан присоединился к системе каботажных перевозок Евразийского экономического союза. Необходимые поправки в Кодекс об административной ответственности подписал президент страны Алмазбек Атамбаев.
Программа поэтапной либерализации выполнения каботажных перевозок рассчитана на 2016–2035 годы. Кыргызстан согласился участвовать в ней в декабре 2015-го. Основной целью программы является формирование общего рынка автотранспортных услуг в рамках Евразийского экономического союза и облегчение доступа перевозчикам стран ЕАЭС к оказанию услуг грузового автомобильного транспорта на всей территории союза.
Закон устанавливает отдельное положение для перевозчиков стран ЕАЭС. В частности, административную ответственность за несоблюдение перевозчиками условий автомобильной перевозки грузов между пунктами, расположенными в Кыргызстане.