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Экономика

Кыргызстан присоединился к системе каботажных перевозок ЕАЭС

Кыргызстан присоединился к системе каботажных перевозок Евразийского экономического союза. Необходимые поправки в Кодекс об административной ответственности подписал президент страны Алмазбек Атамбаев.

Программа поэтапной либерализации выполнения каботажных перевозок рассчитана на 2016–2035 годы. Кыргызстан согласился участвовать в ней в декабре 2015-го. Основной целью программы является формирование общего рынка автотранспортных услуг в рамках Евразийского экономического союза и облегчение доступа перевозчикам стран ЕАЭС к оказанию услуг грузового автомобильного транспорта на всей территории союза.

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Предусматривается, что страны ЕАЭС примут меры по обеспечению ответственности за нарушение условий и правил осуществления каботажных автомобильных перевозок. В Кодекс об административной ответственности внесли поправки, увеличивающие штраф за нарушение иностранцами запрета на каботажные автомобильные перевозки на территории Кыргызстана. Сумма штрафа соразмерна наказанию в других странах ЕАЭС.

Закон устанавливает отдельное положение для перевозчиков стран ЕАЭС. В частности, административную ответственность за несоблюдение перевозчиками условий автомобильной перевозки грузов между пунктами, расположенными в Кыргызстане.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/50993/
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