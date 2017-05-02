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Экономика

Минсельхозу Кыргызстана предлагают разрешить проверять предпринимателей

Министерство сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации получит право проверки субъектов предпринимательства. С таким предложением выступило Министерство экономики.

Поправки в постановление кабмина сегодня рассмотрели депутаты комитета по экономической и фискальной политике. Из перечня уполномоченных органов, имеющих право на проведение проверок субъектов предпринимательства, предлагают исключить Государственное агентство по геологии и минеральным ресурсам. Это связано с тем, что оно преобразовано в Госкомитет, а контрольные функции переданы в Государственную инспекцию по экологической и технической безопасности и Государственную инспекцию по метрологическому надзору.

Список дополнился Министерством сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации.

По итогам рассмотрения депутаты отправили проект постановления правительства на обсуждение Жогорку Кенеша.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/50990/
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