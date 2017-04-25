ОсОО «Газпром Кыргызстан» требует от застройщиков 10 процентов налога на прибыль. Об этом сегодня сообщил депутат Жогорку Кенеша Экмат Байбакпаев.

По его словам, возникают проблемы при безвозмездной передаче наружных инженерных сетей от застройщиков частным фирмам, обеспечивающих поставку электрической энергии и газа. «Застройщик, построив жилой дом и подведя к нему инженерные сети, в последующем безвозмездно передавал их обслуживающим компаниям. Согласно пункту 2 статьи 189 Налогового кодекса КР данные объекты не облагались налогом на прибыль при условии, что обслуживающая компания была с государственной долей участия более 50 процентов или являлась собственностью КР», — сказал Экмат Байбакпаев.

«В последние годы на рынке появилось много частных компаний, обеспечивающих поставку энергоресурсов, которые не подпадают под категорию хозсубъектов с государственной долей участия. «Бишкекгаз» требует от застройщиков оплату 10 процентов налога на прибыль от стоимости безвозмездно передаваемых сетей. Это притом, что застройщик уже понес ощутимые затраты на прокладку инженерных сетей, в которые включены расходы по сопутствующим налогам. По мнению застройщиков, требование ОсОО «Газпром Кыргызстан» и частных энергокомпаний оплатить налог на прибыль необосновано, поскольку создается несправедливое налогообложение», — добавил депутат.

Экмат Байбакпаев разработал законопроект, устраняющий данную норму.