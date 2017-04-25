21:09
+26
USD 67.15
EUR 72.91
RUB 1.20
Экономика

«Газпром Кыргызстан» требует от застройщиков 10 процентов налога на прибыль

ОсОО «Газпром Кыргызстан» требует от застройщиков 10 процентов налога на прибыль. Об этом сегодня сообщил депутат Жогорку Кенеша Экмат Байбакпаев.

По его словам, возникают проблемы при безвозмездной передаче наружных инженерных сетей от застройщиков частным фирмам, обеспечивающих поставку электрической энергии и газа. «Застройщик, построив жилой дом и подведя к нему инженерные сети, в последующем безвозмездно передавал их обслуживающим компаниям. Согласно пункту 2 статьи 189 Налогового кодекса КР данные объекты не облагались налогом на прибыль при условии, что обслуживающая компания была с государственной долей участия более 50 процентов или являлась собственностью КР», — сказал Экмат Байбакпаев.

«В последние годы на рынке появилось много частных компаний, обеспечивающих поставку энергоресурсов, которые не подпадают под категорию хозсубъектов с государственной долей участия. «Бишкекгаз» требует от застройщиков оплату 10 процентов налога на прибыль от стоимости безвозмездно передаваемых сетей. Это притом, что застройщик уже понес ощутимые затраты на прокладку инженерных сетей, в которые включены расходы по сопутствующим налогам. По мнению застройщиков, требование ОсОО «Газпром Кыргызстан» и частных энергокомпаний оплатить налог на прибыль необосновано, поскольку создается несправедливое налогообложение», — добавил депутат.

Экмат Байбакпаев разработал законопроект, устраняющий данную норму.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/50466/
просмотров: 792
Версия для печати
Материалы по теме
«Газпром Кыргызстан» сократил стоимость прокладки газовых труб в дома
Завершается строительство газопровода «Бухарский газоносный район — Алматы»
Реконструкция дороги Бишкек — Кара-Балта начнется 15 апреля
Кыргызстанцы смогут получить льготный кредит на газификацию жилья
Минтранс отчитался о строительстве дорог за 2016 год
До 150 дней уходит на получение разрешения на строительство в Кыргызстане
Трасса Бишкек – Кара-Балта. Стоп-кран в действии
На финансирование строительства автодороги Балыкчи – Корумду выделено 680 миллионов сомов
Французские бизнесмены собираются строить в Иссык-Кульской области горнолыжную базу
Эксперты говорят о необходимости передать частникам экспертизы строительной документации (обновлено)
Популярные новости
&laquo;Азия Молл&raquo;: как строится бизнес-империя Омурбека Бабанова «Азия Молл»: как строится бизнес-империя Омурбека Бабанова
Оплату за&nbsp;проезд через тоннель под перевалом Тоо-Ашуу автоматизируют Оплату за проезд через тоннель под перевалом Тоо-Ашуу автоматизируют
Кубанычбек Кулматов об&nbsp;ОсОО &laquo;Брид&raquo;: Мошенник должен ответить за&nbsp;свои действия Кубанычбек Кулматов об ОсОО «Брид»: Мошенник должен ответить за свои действия
США планируют лишить помощи Кыргызстан и&nbsp;ряд стран СНГ США планируют лишить помощи Кыргызстан и ряд стран СНГ
Бизнес
Станьте участником конкурса в&nbsp;честь дня рождения MegaCom Станьте участником конкурса в честь дня рождения MegaCom
ОАО &laquo;Росинбанк&raquo; инвестирует в&nbsp;развитие персонала ОАО «Росинбанк» инвестирует в развитие персонала
Студенты КГЮА показали блестящие результаты на&nbsp;Универсиаде-2017 Студенты КГЮА показали блестящие результаты на Универсиаде-2017
Продолжается акция &laquo;Великая победа!&raquo; от&nbsp;MegaCom Продолжается акция «Великая победа!» от MegaCom