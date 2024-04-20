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Экономика

Прожиточный минимум в Кыргызстане составил 7,7 тысячи сомов

По итогам первого квартала 2024 года величина прожиточного минимума в Кыргызстане составила 7 тысяч 769,17 сома. Такие данные приводит Национальный статистический комитет.

Это почти на 88 сомов выше уровня 2023-го и на 590,85 сома — 2022-го.

Основную часть в структуре прожиточного минимума занимает продовольственная корзина — 65 процентов.

Величина прожиточного минимума для населения трудоспособного возраста составляет 8 тысяч 669,52 сома, пенсионеров — 6 тысяч 886,86 сома, детей — 6 тысяч 632,15 сома.

Самым высоким уровень прожиточного минимума остается в Джалал-Абадской (8 тысяч 124,89 сома) и Нарынской (7 тысяч 984,03 сома) областях, самым низким — в Иссык-Кульской области (7 тысяч 195,17 сома).
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/291984/
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