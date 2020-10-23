Беспорядки в Бишкеке. На выходных снова не будет работать кол-центр мэрии

На выходных снова не будет работать кол-центр мэрии. Об этом сообщили в пресс-службе столичного муниципалитета.

В мэрии напомнили, что в период непростой политической обстановки в столице, 6 октября 2020 года неизвестные лица взломали железную дверь и проникли в серверное помещение центрального аппарата, повредили и разбили дорогостоящее оборудование.