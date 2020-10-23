Беспорядки в Бишкеке. На выходных снова не будет работать кол-центр мэрии

На выходных снова не будет работать кол-центр мэрии. Об этом сообщили в пресс-службе столичного муниципалитета.
В мэрии напомнили, что в период непростой политической обстановки в столице, 6 октября 2020 года неизвестные лица взломали железную дверь и проникли в серверное помещение центрального аппарата, повредили и разбили дорогостоящее оборудование.
С 9.00 24 октября до 8.00 26 октября будет приостановлена работа службы оперативного реагирования мэрии, кол-центр, короткие номера 1850 и 1840 временно не будут работать.
Пока будут проходить ремонтно-восстановительные работы, можно обращаться по номерам: 0312591802, 0312591817.
Напомним, что на прошлых выходных мэрия также приостанавливала работу кол-центра для проведения реструктуризации серверной системы для приема и установки нового оборудования.