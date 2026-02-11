15:42
USD 87.45
EUR 104.14
RUB 1.13
Экономика

В Кыргызстане продлили срок подачи заявок на единый налог до 1 марта

Налоговая служба пошла навстречу бизнесу и перенесла крайний срок подачи заявлений на применение упрощенной системы налогообложения. Налогоплательщики, которые работают за пределами Кыргызстана, теперь могут подать документы до 1 марта, сообщила пресс-служба ведомства.

По ее данным, с 1 января предприниматели, работающие за пределами страны, обязаны перейти на упрощенную систему на основе единого налога. Для таких категорий плательщиков государство установило льготную ставку в размере 0,1 процента.

Читайте по теме
В Кыргызстане началась кампания по сдаче налоговой декларации

Изначально законодательство требовало подать уведомление о переходе в территориальные органы до 1 февраля. Однако в ГНС поступило много обращений от граждан и компаний, которые не успели завершить процедуру в срок.

Чтобы поддержать предпринимателей и обеспечить плавный переход на новый режим, ведомство продлило срок приема заявок.

Куда подавать заявление

Необходимо обратиться в налоговые органы по месту регистрации. Специалисты ГНС готовы оказать консультационную помощь по вопросам применения ставки 0,1 процента и заполнения необходимых форм.

Переход на специальный режим позволит легализовать деятельность за рубежом на максимально выгодных условиях, отметили в ведомстве.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/361585/
просмотров: 215
Версия для печати
Материалы по теме
Глава ГНС рассказал о трансформации налогового администрирования
В 2025 году собрано налогов и страховых взносов на 391,8 миллиарда сомов
Для предпринимателей могут снизить комиссии при приеме безналичных платежей
Сестра Нурсултана Назарбаева вошла в антирейтинг крупнейших налоговых должников
Служба судебных исполнителей взыскала свыше 1 миллиона сомов в пользу ГНС
Более 5 миллионов сомов выделяет Налоговая служба на покупку планшетов
В Бишкеке обнаружено более 13 тысяч подакцизных напитков без маркировки
ГНС выявляет фиктивное оформление электронных счетов-фактур
В Ошской области выявлены факты незаконной продажи ГСМ
ГНС разъяснила, как получить освобождение по ювелирным изделиям без документов
Популярные новости
Тенге обновил очередной максимум, рубль падает. Курс валют на&nbsp;9&nbsp;февраля Тенге обновил очередной максимум, рубль падает. Курс валют на 9 февраля
Китайская компания может построить в&nbsp;КР парк по&nbsp;производству электроприборов Китайская компания может построить в КР парк по производству электроприборов
В&nbsp;Кыргызстане срок получения разрешений на&nbsp;перевозки в&nbsp;КНР сократили в&nbsp;144 раза В Кыргызстане срок получения разрешений на перевозки в КНР сократили в 144 раза
Золото любит терпеливых: что следует знать перед покупкой слитков Золото любит терпеливых: что следует знать перед покупкой слитков
Бизнес
Путешествуйте с&nbsp;комфортом: оплата по&nbsp;QR-коду в&nbsp;Турции с&nbsp;MBANK Путешествуйте с комфортом: оплата по QR-коду в Турции с MBANK
MEGA продолжает масштабное развитие телеком-инфраструктуры страны MEGA продолжает масштабное развитие телеком-инфраструктуры страны
Акция &laquo;20&nbsp;миллионеров&raquo; от&nbsp;&laquo;Оптима Банка&raquo; продолжается Акция «20 миллионеров» от «Оптима Банка» продолжается
Зима у&nbsp;моря: &laquo;Банк Компаньон&raquo; вручил клиентам путевки в&nbsp;Таиланд Зима у моря: «Банк Компаньон» вручил клиентам путевки в Таиланд
11 февраля, среда
15:35
Превратить Кыргызстан в региональный хаб намерен кабмин к 2030 году Превратить Кыргызстан в региональный хаб намерен кабмин...
15:21
В Кыргызстане продлили срок подачи заявок на единый налог до 1 марта
14:57
Президент поручил обеспечить охрану Камчыбека Ташиева
14:55
Путешествуйте с комфортом: оплата по QR-коду в Турции с MBANK
14:46
Кыргызский футбольный союз пожелал Камчыбеку Ташиеву скорейшего выздоровления