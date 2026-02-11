В Кыргызстане продлили срок подачи заявок на единый налог до 1 марта

Налоговая служба пошла навстречу бизнесу и перенесла крайний срок подачи заявлений на применение упрощенной системы налогообложения. Налогоплательщики, которые работают за пределами Кыргызстана, теперь могут подать документы до 1 марта, сообщила пресс-служба ведомства.

По ее данным, с 1 января предприниматели, работающие за пределами страны, обязаны перейти на упрощенную систему на основе единого налога. Для таких категорий плательщиков государство установило льготную ставку в размере 0,1 процента.

Изначально законодательство требовало подать уведомление о переходе в территориальные органы до 1 февраля. Однако в ГНС поступило много обращений от граждан и компаний, которые не успели завершить процедуру в срок.

Чтобы поддержать предпринимателей и обеспечить плавный переход на новый режим, ведомство продлило срок приема заявок.

Куда подавать заявление

Необходимо обратиться в налоговые органы по месту регистрации. Специалисты ГНС готовы оказать консультационную помощь по вопросам применения ставки 0,1 процента и заполнения необходимых форм.

Переход на специальный режим позволит легализовать деятельность за рубежом на максимально выгодных условиях, отметили в ведомстве.