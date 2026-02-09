Тенге обновил очередной максимум, рубль падает. Курс валют на 9 февраля

Официальные курсы казахского тенге и китайского юаня повысились, евро и российского рубля — снизились. Доллар США стабилен. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Кыргызстана и обменных пунктов Бишкека.
Доллар США:
- Официальный курс НБ КР: 87,45 сома (без изменений).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 87,34 сома, продажа — 87,79 сома.
Евро:
- Официальный курс НБ КР: 103,1298 сома (снижение на 0,07 процента).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 102,81 сома, продажа — 103,79 сома.
Российский рубль:
- Официальный курс НБ КР: 1,1367 сома (снижение на 0,46 процента).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 1,123 сома, продажа — 1,154 сома.
Казахский тенге:
- Официальный курс НБ КР: 0,1768 сома (рост на 0,28 процента). Новый максимум стоимости с начала 2026 года.
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 0,1564 сома, продажа — 0,1826 сома.
Китайский юань:
- Официальный курс НБ КР: 12,602 сома (рост на 0,008 процента).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 12,4 сома, продажа — 12,9 сома.
-
Вторую интервенцию в 2026-м Национальный банк провел 6 февраля. Всего он реализовал $109,95 миллиона. Объем продаж с начала года составил $244 миллиона.
-
В 2025-м Нацбанк провел восемь интервенций по продаже валюты. Всего на рынке реализовали $853 миллиона. Операций по покупке долларов НБ КР не проводил.
-
В 2024 году он провел 26 операций на валютном рынке: 13 — по покупке долларов ($369,35 миллиона) и 13 — по продаже ($675,65 миллиона).
-
В 2023-м регулятор продал на валютном рынке $655,72 миллиона.