Кыргызстан представил продукцию отечественных швейных предприятий в Париже

Кыргызстан представил продукцию отечественных производителей швейной отрасли во Франции на международной выставке Texworld Apparel Sourcing. Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономики.

В рамках деловой программы выставки эксперт отдела продвижения экспорта центра «Кыргыз Экспорт» Руслан Каримов выступил на панельной сессии с презентацией Kyrgyz Republic: A New Player in Sustainable Fashion. Он рассказал о достижениях кыргызстанской текстильной отрасли, потенциале национальных производителей и перспективах сотрудничества для зарубежных партнеров.

Павильон нашей республики посетил посол КР во Франции Садык Шер-Нияз.

В выставке приняли участие 14 отечественных компаний и брендов.