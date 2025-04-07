В Бишкеке пройдет ярмарка для производителей и ритейлеров одежды

Торгово-промышленная палата организует крупнейшую ярмарку готовой одежды — Textile & Logistics Fair 2025, которая пройдет с 18 по 19 апреля. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Данная площадка предназначена для производителей, ритейлеров и логистических компаний.

В рамках Textile & Logistics Fair 2025 организуют реализацию стоковых товаров, предоставят возможность для поиска новых партнеров и укрепления имиджа компаний. Также состоится бизнес-программа, посвященная обсуждению ключевых вопросов текстильной отрасли и логистики.

Основные направления ярмарки: