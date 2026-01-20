11:14
Приток денежных переводов в Кыргызстан вырос на 17,2 процента — ЕАБР

Приток денежных переводов в Кыргызскую Республику вырос на 17,2 процента в январе — ноябре 2025 года. Об этом сообщает Евразийский банк развития.

Отмечается, что рост показателя в основном сформирован за счет поступлений из России (+16,7 процента).

Наращиванию притока в долларовом выражении способствовало укрепление курса рубля к доллару на 10,6 процента по сравнению со средним показателем 2024-го. При этом среднегодовое значение курса сома к доллару в 2024-2025 годах сохранялось вблизи 87. Увеличение притока денежных средств способствует расширению внутреннего спроса: рост внутренней торговли составил 9,5 процента в январе — ноябре прошлого года, говорится в сообщении.
