Китай достиг рекордного профицита торгового баланса в 2025 году — $1,2 триллиона

Китай достиг рекордного профицита торгового баланса в 2025-м, составившего $1,2 триллиона.

По данным Таможенного управления КНР, экспорт товаров в декабре увеличился на 6,6 процента в долларовом выражении по сравнению с предыдущим годом. Этот показатель более чем в два раза превышает средний прогноз аналитиков Bloomberg, составлявший 3,1 процента, и ноябрьский рост в 5,9 процента.

Импорт в декабре также вырос на 5,7 процента, в отличие от предыдущего года, превзойдя ожидания аналитиков.

Эксперты отмечают, что Китай в 2025-м зафиксировал крупнейший в мировой истории торговый профицит, на 20 процентов больше показателя 2024-го. Рост обеспечен за счет переориентации экспорта с США на развивающиеся рынки Азии, Африки и Латинской Америки.

Значительный вклад внесли высокотехнологичные товары. Экспорт электромобилей, литиевых батарей и солнечных панелей увеличился на 27 процентов, а промышленного оборудования и роботов — на 13 процентов.

Профицит, достигший значительных масштабов, обостряет торговые конфликты с партнерами по всему миру. Они обвиняют КНР в нечестной конкуренции и чрезмерном производстве.

Аналитики сомневаются, что Китай сможет сохранить такие темпы экспорта в 2026 году, учитывая растущее давление со стороны стран, «защищающих свои рынки».
Китай достиг рекордного профицита торгового баланса в 2025 году — $1,2 триллиона
