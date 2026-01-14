09:46
USD 87.45
EUR 102.04
RUB 1.11
Экономика

Рубль резко пошел в рост, а доллар немного подешевел. Курс валют на 14 января

Фото из интернета. Доллар восстановил свои позиции 2025 года, но через сутки вновь начал дешеветь

Официальные курсы доллара, евро и китайского юаня снизились, российского рубля — вырос. Казахстанский тенге стабилен. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Кыргызстана и обменных пунктов Бишкека.

Доллар США:

  • Официальный курс НБ КР: 87,449 сома (снижение на 0,001 процента).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 87,34 сома, продажа — 87,8 сома.

Евро:

  • Официальный курс НБ КР: 102,0399 сома (снижение на 0,16 процента).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 101,31 сома, продажа — 102,29 сома.

Российский рубль:

  • Официальный курс НБ КР: 1,1135 сома (скачок на 2,3 процента).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 1,093 сома, продажа — 1,13 сома.

Казахстанский тенге:

  • Официальный курс НБ КР: 0,1716 сома (без изменений).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 0,1497 сома, продажа — 0,1807 сома.

Китайский юань:

  • Официальный курс НБ КР: 12,5357 сома (снижение на 0,04 процента). 
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 12,7 сома, продажа — 13,2 сома.
