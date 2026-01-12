10:20
USD 87.44
EUR 102.52
RUB 1.10
Экономика

Рубль и тенге подешевели, доллар дорожает. Курс валют на 12 января

Официальные курсы доллара и китайского юаня выросли, евро, российского рубля и казахского тенге — снизились. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Кыргызстана и обменных пунктов Бишкека.

Доллар США:

  • Официальный курс НБ КР: 87,4435 сома (рост на 0,03 процента).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 87,32 сома, продажа — 87,79 сома.

Евро:

  • Официальный курс НБ КР: 102,5188 сома (снижение на 0,34 процента).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 101,52 сома, продажа — 102,51 сома.

Российский рубль:

  • Официальный курс НБ КР: 1,1016 сома (падение на 1,93 процента).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 1,081 сома, продажа — 1,128 сома.

Казахский тенге:

  • Официальный курс НБ КР: 0,1731 сома (снижение на 0,46 процента).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 0,1486 сома, продажа — 0,1818 сома.

Китайский юань:

  • Официальный курс НБ КР: 12,5145 сома (рост на 0,04 процента).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 12,7 сома, продажа — 13,2 сома.
