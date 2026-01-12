Рубль и тенге подешевели, доллар дорожает. Курс валют на 12 января

Официальные курсы доллара и китайского юаня выросли, евро, российского рубля и казахского тенге — снизились. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Кыргызстана и обменных пунктов Бишкека.

Доллар США:

Официальный курс НБ КР: 87,4435 сома (рост на 0,03 процента).

Средний курс в обменных пунктах: покупка — 87,32 сома, продажа — 87,79 сома.

Евро:

Официальный курс НБ КР: 102,5188 сома (снижение на 0,34 процента).

Средний курс в обменных пунктах: покупка — 101,52 сома, продажа — 102,51 сома.

Российский рубль:

Официальный курс НБ КР: 1,1016 сома (падение на 1,93 процента).

Средний курс в обменных пунктах: покупка — 1,081 сома, продажа — 1,128 сома.

Казахский тенге:

Официальный курс НБ КР: 0,1731 сома (снижение на 0,46 процента).

Средний курс в обменных пунктах: покупка — 0,1486 сома, продажа — 0,1818 сома.

Китайский юань: