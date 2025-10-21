В Кыргызстане могут ввести ограничения на импорт картофеля

В связи с многочисленными обращениями представителей Ассоциации развития агропромышленного комплекса и ассоциации «Кластер картофелеводов Кыргызской Республики» Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности рассматривает вопрос о введении временных ограничений на импорт картофеля.

Как сообщают в ведомстве, такая мера необходима из-за возможного увеличения объемов импорта картофеля, что может привести к снижению цен на внутреннем рынке и нанести ущерб отечественным производителям.

Министерство намерено принять меры по защите интересов местных фермеров и стабилизации ценовой ситуации на рынке картофеля.