17:22
USD 87.44
EUR 102.52
RUB 1.10
Экономика

Стоимость нефти Brent упала ниже $60 впервые с декабря 2025 года

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в марте 2026 года на лондонской бирже ICE опустилась ниже $60 за баррель впервые с 19 декабря 2025 года. Об этом свидетельствуют данные торгов.

К 10.39 по бишкекскому времени стоимость Brent опустилась на 0,89 процента и составила $59,97 за баррель. К 10.51 фьючерс замедлил движение на 0,74 процента. Показатель достиг отметки в $60,06 за баррель.

Brent — эталонная марка нефти, добываемая в Северном море между побережьями Норвегии и Великобритании. Название марки произошло от одноименного месторождения, открытого в 1970 году. Добыча Brent началась в середине 1970-х годов. Brent стал главным маркером физического рынка нефти.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/357200/
просмотров: 195
Версия для печати
Материалы по теме
Минэнерго США повысило прогноз по цене Brent в 2025 году до $68,91 за баррель
Санкции. В мировом океане на танкерах скопился 1 миллиард баррелей нефти
Германия наращивает импорт нефти из Казахстана
Правила промышленной безопасности складов нефти разработали в Минприроды
Санкции. Турция увеличила закупки нефти в Ираке и Казахстане вместо России
Китайские компании приостановили закупку российской нефти
Турция отказалась перестать покупать российскую нефть
Совет Федерации РФ продлил действующие правила поставок нефти в Кыргызстан
Китай пригрозил США из-за намерений ввести пошлины за импорт нефти из России
В КР готовятся к запуску производства бензина и автомасел из собственной нефти
Популярные новости
Это важно: обменки Кыргызстана будут проверять происхождение ваших средств Это важно: обменки Кыргызстана будут проверять происхождение ваших средств
Кыргызстан оказался в&nbsp;пятерке стран, активно закупающих шампанское в&nbsp;России Кыргызстан оказался в пятерке стран, активно закупающих шампанское в России
Скоро старый Новый год. КР&nbsp;вошла в&nbsp;топ-5 импортеров консервированных огурцов Скоро старый Новый год. КР вошла в топ-5 импортеров консервированных огурцов
Продуктовая корзина. Что за&nbsp;год подорожало больше всего Продуктовая корзина. Что за год подорожало больше всего
Бизнес
Праздники, которыми хочется делиться: MEGA на&nbsp;связи в&nbsp;туристических локациях Праздники, которыми хочется делиться: MEGA на связи в туристических локациях
Прием депозитов Royal Central Park: мероприятие привлекло тысячи клиентов Прием депозитов Royal Central Park: мероприятие привлекло тысячи клиентов
Покупают &laquo;вид&raquo;, а&nbsp;не&nbsp;просто стены: мировой тренд премиального образа жизни Покупают «вид», а не просто стены: мировой тренд премиального образа жизни
Большой разговор о&nbsp;будущем Узбекистана&nbsp;&mdash; интервью Саиды Мирзиеевой Большой разговор о будущем Узбекистана — интервью Саиды Мирзиеевой
7 января, среда
17:22
Главным тренером футбольной команды «Абдыш-Ата» снова стал Валерий Березовский Главным тренером футбольной команды «Абдыш-Ата» снова с...
17:14
Для граждан КР ввели визовый залог при оформлении въездных документов в США
17:02
Пожар в доме престарелых. Госпитализирован сотрудник МЧС
16:51
Стоимость нефти Brent упала ниже $60 впервые с декабря 2025 года
16:07
Протестующие в Иране взяли под контроль города Абданан и Малекшахи — СМИ