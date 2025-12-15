Защищать единый рынок от небезопасной продукции намерены страны, входящие в ЕАЭС. Об этом сообщили в Евразийской экономической комиссии.

По ее данным, органы по аккредитации государств «пятерки» объединяют усилия для недопущения необоснованной выдачи документов об оценке соответствия.

Их представители рассмотрели вопрос о пресечении деятельности недобросовестных органов по оценке соответствия. Заявлено о необходимости усилить межгосударственное взаимодействие в сфере аккредитации в рамках ЕАЭС.

«Консолидация усилий органов по аккредитации формирует надежный барьер против недобросовестных органов по оценке соответствия, защищая единый рынок союза от небезопасной продукции. Наша задача — повысить прозрачность и доверие к документам о соответствии, исключив возможности для недобросовестных практик», — сказал министр по техническому регулированию ЕЭК Валентин Татарицкий.

Ранее в странах Евразийского экономического союза активизировали надзор за обращением продукции на рынке.