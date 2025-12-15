12:40
USD 87.45
EUR 102.55
RUB 1.10
Экономика

Защищать единый рынок от небезопасной продукции намерены страны, входящие в ЕАЭС

Защищать единый рынок от небезопасной продукции намерены страны, входящие в ЕАЭС. Об этом сообщили в Евразийской экономической комиссии.

По ее данным, органы по аккредитации государств «пятерки» объединяют усилия для недопущения необоснованной выдачи документов об оценке соответствия.

Их представители рассмотрели вопрос о пресечении деятельности недобросовестных органов по оценке соответствия. Заявлено о необходимости усилить межгосударственное взаимодействие в сфере аккредитации в рамках ЕАЭС.

«Консолидация усилий органов по аккредитации формирует надежный барьер против недобросовестных органов по оценке соответствия, защищая единый рынок союза от небезопасной продукции. Наша задача — повысить прозрачность и доверие к документам о соответствии, исключив возможности для недобросовестных практик», — сказал министр по техническому регулированию ЕЭК Валентин Татарицкий.

Ранее в странах Евразийского экономического союза активизировали надзор за обращением продукции на рынке.

Ссылка: https://24.kg/ekonomika/354552/
просмотров: 252
Версия для печати
Материалы по теме
Самат Исабеков назначен директором департамента таможенной инфраструктуры ЕЭК
Развитие системы цифровой маркировки товаров в ЕАЭС обсудили главы правительств
В ЕАЭС косметику и предметы гигиены будут маркировать средствами идентификации
Кыргызстанская компания получит субсидии из бюджета ЕАЭС на реализацию проекта
В Кыргызстане в этом году сохраняются высокие темпы прироста ВВП — ЕЭК
Пошлины на отдельные виды орехов, семян и косточек обнулили в ЕАЭС
Рост прямых инвестиций в ЕАЭС составил 17 процентов
В Москве обсудили формирование общего финансового рынка в рамках ЕАЭС
ЕЭК вновь фиксирует высокий темп роста ввода жилья в Кыргызстане
Спартакиада Евразийской экономической комиссии: кыргызстанец среди лучших
Популярные новости
Рубль сильно просел, тенге тоже дешевеет. Курс валют на&nbsp;12&nbsp;декабря Рубль сильно просел, тенге тоже дешевеет. Курс валют на 12 декабря
Рубль и&nbsp;тенге вновь заметно подешевели. Курс валют на&nbsp;11&nbsp;декабря Рубль и тенге вновь заметно подешевели. Курс валют на 11 декабря
ОАО &laquo;Аэропорты Кыргызстана&raquo; выставило на&nbsp;аукцион пять самолетов&nbsp;&mdash; СМИ ОАО «Аэропорты Кыргызстана» выставило на аукцион пять самолетов — СМИ
Казахстан выступил за&nbsp;ужесточение ввоза автомобилей, Кыргызстан&nbsp;&mdash; против Казахстан выступил за ужесточение ввоза автомобилей, Кыргызстан — против
Бизнес
Получать переводы из&nbsp;России теперь проще: BAKAI запустил Astrasend в&nbsp;приложении Получать переводы из России теперь проще: BAKAI запустил Astrasend в приложении
Покупайте подарки и&nbsp;возвращайте кешбэк 2&nbsp;процента с&nbsp;премиум-подпиской O!Prime Покупайте подарки и возвращайте кешбэк 2 процента с премиум-подпиской O!Prime
Клиентское мероприятие Freedom Pay, Freedom Broker и&nbsp;Freedom Ticketon в&nbsp;Бишкеке Клиентское мероприятие Freedom Pay, Freedom Broker и Freedom Ticketon в Бишкеке
МПЦ (&laquo;Элкарт&raquo;) и&nbsp;HUMO запускают взаимный эквайринг между&nbsp;КР и&nbsp;РУз МПЦ («Элкарт») и HUMO запускают взаимный эквайринг между КР и РУз
15 декабря, понедельник
12:38
В Кыргызстане средняя пенсия составляет 11 тысяч 300 сомов В Кыргызстане средняя пенсия составляет 11 тысяч 300 со...
12:24
Зажжение елки. Центральную площадь Бишкека временно перекроют
12:12
Кыргызстанцы стали реже использовать пиротехнику
12:00
Более 22 миллиардов сомов заработали партнеры «Яндекс Go» в 2025 году
11:49
Защищать единый рынок от небезопасной продукции намерены страны, входящие в ЕАЭС