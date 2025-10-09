09:09
В странах ЕАЭС активизировали надзор за обращением продукции на рынке

В странах Евразийского экономического союза активизировали надзор за обращением продукции на рынке. Об этом на пленарном заседании международного форума «Антиконтрафакт-2025» в Минске сообщил министр по техническому регулированию Евразийской экономической комиссии Валентин Татарицкий.

Он обозначил взаимосвязь различных сфер и компетенций в выработке регуляторных мер, направленных на противодействие незаконному обороту продукции.

По его словам, 48 из 52 принятых в ЕАЭС технических регламентов и более чем 8 тысяч 800 межгосударственных и национальных стандартов, связанных с ними, уже применяются промышленностью и бизнесом стран союза, создавая основу для общего рынка продукции.

«Чтобы сохранять высокий уровень безопасности и соответствовать современному уровню развития науки, технологий, производств, испытательной базы, в право Союза внедрен механизм проведения оценки научно-технического уровня техрегламентов. До 2029 года мы запланировали оценить 29 технических регламентов Союза», — сказал он.

Заявлено о недопущении на союзный рынок недобросовестных производителей и небезопасной продукции.

Говоря о государственном надзоре за соблюдением обязательных требований, он обратил внимание, что на уровне стран в реализации их надзорных политик задействовано сразу несколько регуляторов. В настоящее время их общее число в государствах ЕАЭС — 35.

«Мы много и системно работаем над механизмом синхронного и оперативного реагирования надзорных органов пяти стран. Сегодня весьма важно выстроить грамотную схему взаимодействия между ними», — сказал Валентин Татарицкий.

По его словам, в борьбе с «серым» бизнесом необходимо задействовать инструменты оценки соответствия, в том числе через ужесточение форм такой оценки, где это объективно необходимо. Такая потребность анализируется при приведении техрегламентов в соответствие с новыми типовыми схемами оценки соответствия.
