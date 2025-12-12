Рубль сильно просел, тенге тоже дешевеет. Курс валют на 12 декабря

Официальные курсы евро и китайского юаня выросли, российского рубля и казахского тенге — снизились. Доллар стабилен. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Кыргызстана и обменных пунктов Бишкека.
Доллар США:
- Официальный курс НБ КР: 87,45 сома (без изменений).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 87,35 сома, продажа — 87,8 сома.
Евро:
- Официальный курс НБ КР: 102,2946 сома (рост на 0,39 процента). Новый месячный максимум.
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 101,99 сома, продажа — 102,98 сома.
Российский рубль:
- Официальный курс НБ КР: 1,1122 сома (падение на 2,03 процента). Рубль потерял 2,82 процента стоимости за неделю.
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 1,089 сома, продажа — 1,12 сома.
Казахский тенге:
- Официальный курс НБ КР: 0,1682 сома (снижение на 0,3 процента). Снижение продолжается всю неделю. За это время тенге подешевел на 3,94 процента.
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 0,1564 сома, продажа — 0,1781 сома.
Китайский юань:
- Официальный курс НБ КР: 12,3911 сома (рост на 0,08 процента). Новый годовой максимум китайской валюты.
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 12,05 сома, продажа — 12,7 сома.
-
Седьмую с начала этого года валютную интервенцию Национальный банк провел 5 декабря. Всего он реализовал $83 миллиона.
-
Общий объем продаж иностранной валюты в 2025-м достиг $673,5 миллиона. Операций по покупке Нацбанк не проводил.
-
В 2024 году он провел 26 операций на валютном рынке: 13 — по покупке долларов ($369,35 миллиона) и 13 — по продаже ($675,65 миллиона).
-
В 2023-м НБ КР продал на валютном рынке $655,72 миллиона.