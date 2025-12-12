Рубль сильно просел, тенге тоже дешевеет. Курс валют на 12 декабря

Официальные курсы евро и китайского юаня выросли, российского рубля и казахского тенге — снизились. Доллар стабилен. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Кыргызстана и обменных пунктов Бишкека.

Доллар США:

Евро:

Российский рубль:

Казахский тенге:

Официальный курс НБ КР: 0,1682 сома (снижение на 0,3 процента). Снижение продолжается всю неделю. За это время тенге подешевел на 3,94 процента.

Китайский юань:

Седьмую с начала этого года валютную интервенцию Национальный банк провел 5 декабря. Всего он реализовал $83 миллиона.

Общий объем продаж иностранной валюты в 2025-м достиг $673,5 миллиона. Операций по покупке Нацбанк не проводил.

В 2024 году он провел 26 операций на валютном рынке: 13 — по покупке долларов ($369,35 миллиона) и 13 — по продаже ($675,65 миллиона).