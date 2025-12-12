09:53
USD 87.45
EUR 102.29
RUB 1.11
Экономика

Рубль сильно просел, тенге тоже дешевеет. Курс валют на 12 декабря

Фото из интернета. Китайский юань демонстрирует стабильность и продолжает обновлять годовой максимум стоимости

Официальные курсы евро и китайского юаня выросли, российского рубля и казахского тенге — снизились. Доллар стабилен. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Кыргызстана и обменных пунктов Бишкека.

Доллар США:

  • Официальный курс НБ КР: 87,45 сома (без изменений).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 87,35 сома, продажа — 87,8 сома.

Евро:

  • Официальный курс НБ КР: 102,2946 сома (рост на 0,39 процента). Новый месячный максимум.
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 101,99 сома, продажа — 102,98 сома.

Российский рубль:

  • Официальный курс НБ КР: 1,1122 сома (падение на 2,03 процента). Рубль потерял 2,82 процента стоимости за неделю.
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 1,089 сома, продажа — 1,12 сома.

Казахский тенге:

  • Официальный курс НБ КР: 0,1682 сома (снижение на 0,3 процента). Снижение продолжается всю неделю. За это время тенге подешевел на 3,94 процента.
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 0,1564 сома, продажа — 0,1781 сома.

Китайский юань:

  • Официальный курс НБ КР: 12,3911 сома (рост на 0,08 процента). Новый годовой максимум китайской валюты.
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 12,05 сома, продажа — 12,7 сома.

  • Седьмую с начала этого года валютную интервенцию Национальный банк провел 5 декабря. Всего он реализовал $83 миллиона.

  • Общий объем продаж иностранной валюты в 2025-м достиг $673,5 миллиона. Операций по покупке Нацбанк не проводил.

  • В 2024 году он провел 26 операций на валютном рынке: 13 — по покупке долларов ($369,35 миллиона) и 13 — по продаже ($675,65 миллиона).

  • В 2023-м НБ КР продал на валютном рынке $655,72 миллиона.

Ссылка: https://24.kg/ekonomika/354279/
просмотров: 207
Версия для печати
Материалы по теме
Курс валют в коммерческих банках Кыргызстана на 11 декабря
Рубль и тенге вновь заметно подешевели. Курс валют на 11 декабря
Курс валют в коммерческих банках Кыргызстана на 10 декабря
Рубль и тенге после роста продолжают дешеветь. Курс валют на 10 декабря
Курс валют в коммерческих банках Кыргызстана на 9 декабря
Рубль прекратил расти и подешевел, евро подорожал. Курс валют на 9 декабря
Курс валют в коммерческих банках Кыргызстана на 8 декабря
Рубль вновь заметно подорожал, остальные валюты подешевели. Курс на 8 декабря
Курс валют в коммерческих банках Кыргызстана на 5 декабря
Рубль бьет рекорды, тенге заметно дорожает. Курс валют на 5 декабря
Популярные новости
Рубль и&nbsp;тенге вновь заметно подешевели. Курс валют на&nbsp;11&nbsp;декабря Рубль и тенге вновь заметно подешевели. Курс валют на 11 декабря
Рубль и&nbsp;тенге после роста продолжают дешеветь. Курс валют на&nbsp;10&nbsp;декабря Рубль и тенге после роста продолжают дешеветь. Курс валют на 10 декабря
Рубль вновь заметно подорожал, остальные валюты подешевели. Курс на&nbsp;8&nbsp;декабря Рубль вновь заметно подорожал, остальные валюты подешевели. Курс на 8 декабря
Рубль прекратил расти и&nbsp;подешевел, евро подорожал. Курс валют на&nbsp;9&nbsp;декабря Рубль прекратил расти и подешевел, евро подорожал. Курс валют на 9 декабря
Бизнес
МПЦ (&laquo;Элкарт&raquo;) и&nbsp;HUMO запускают взаимный эквайринг между&nbsp;КР и&nbsp;РУз МПЦ («Элкарт») и HUMO запускают взаимный эквайринг между КР и РУз
Red Petroleum и&nbsp;Chevrolet запускают грандиозную акцию &laquo;Путь к&nbsp;мечте&raquo; Red Petroleum и Chevrolet запускают грандиозную акцию «Путь к мечте»
Зима началась: Balance.kg продлевает кешбэк 25&nbsp;процентов на&nbsp;ОСАГО до&nbsp;конца года Зима началась: Balance.kg продлевает кешбэк 25 процентов на ОСАГО до конца года
Праздник к&nbsp;нам приходит! &laquo;Умай Групп&raquo; дарит 200 тысяч сомов Праздник к нам приходит! «Умай Групп» дарит 200 тысяч сомов
12 декабря, пятница
09:48
Главе Налоговой службы присвоено высшее специальное звание Главе Налоговой службы присвоено высшее специальное зва...
09:45
Зеленский хочет провести в Украине референдум по территориальному вопросу
09:41
Новогодние каникулы в Кыргызстане планируют продлить до 12 января
09:39
Президент внес изменения в состав оргкомитета IV Народного курултая
09:37
Нашлась 14-летняя Айдай Байитова, которая считалась пропавшей без вести