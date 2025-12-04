Сом заметно дешевеет: рубль и юань бьют годовые рекорды. Курс валют на 4 декабря

Официальные курсы евро, российского рубля, казахского тенге и китайского юаня выросли. Доллар стабилен. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Кыргызстана и обменных пунктов Бишкека.
Доллар США:
- Официальный курс НБ КР: 87,45 сома (без изменений).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 87,33 сома, продажа — 87,75 сома.
Евро:
- Официальный курс НБ КР: 101,8268 сома (рост на 0,28 процента). Новый декабрьский максимум стоимости европейской валюты.
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 101,32 сома, продажа — 102,3 сома.
Российский рубль:
- Официальный курс НБ КР: 1,1274 сома (рост на 0,16 процента). Новый годовой рекорд стоимости валюты.
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 1,118 сома, продажа — 1,146 сома.
Казахский тенге:
- Официальный курс НБ КР: 0,1735 сома (рост на 0,93 процента). Новый декабрьский максимум.
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 0,1541 сома, продажа — 0,1815 сома.
Китайский юань:
- Официальный курс НБ КР: 12,379 сома (рост на 0,08 процента). Седьмое подряд обновление годового максимума стоимости китайской валюты.
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 12,2 сома, продажа — 12,5 сома.