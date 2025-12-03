После быстрого роста рубль стабилизировался. Курс валют на 3 декабря

Официальные курсы казахстанского тенге и китайского юаня выросли, евро — снизился. Доллар и российский рубль стабильны. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Кыргызстана и обменных пунктов Бишкека.

Доллар США:

Официальный курс НБ КР: 87,45 сома (без изменений).

Средний курс в обменных пунктах: покупка — 87,29 сома, продажа — 87,7 сома.

Евро:

Официальный курс НБ КР: 101,5382 сома (снижение на 0,03 процента).

Средний курс в обменных пунктах: покупка — 101,08 сома, продажа — 102,06 сома.

Российский рубль:

Официальный курс НБ КР: 1,1256 сома (без изменений). Редкая в последнее время стабильность для российской валюты.

Средний курс в обменных пунктах: покупка — 1,117 сома, продажа — 1,142 сома.

Казахстанский тенге:

Официальный курс НБ КР: 0,1719 сома (рост на 1 процент). Новый декабрьский максимум.

Средний курс в обменных пунктах: покупка — 0,1525 сома, продажа — 0,1793 сома.

Китайский юань: