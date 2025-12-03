10:10
USD 87.45
EUR 101.54
RUB 1.13
Экономика

После быстрого роста рубль стабилизировался. Курс валют на 3 декабря

Фото из интернета. Китайский юань стабильно дорожает, постоянно обновляя годовые максимумы

Официальные курсы казахстанского тенге и китайского юаня выросли, евро — снизился. Доллар и российский рубль стабильны. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Кыргызстана и обменных пунктов Бишкека.

Доллар США:

  • Официальный курс НБ КР: 87,45 сома (без изменений).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 87,29 сома, продажа — 87,7 сома.

Евро:

  • Официальный курс НБ КР: 101,5382 сома (снижение на 0,03 процента).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 101,08 сома, продажа — 102,06 сома.

Российский рубль:

  • Официальный курс НБ КР: 1,1256 сома (без изменений). Редкая в последнее время стабильность для российской валюты.
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 1,117 сома, продажа — 1,142 сома.

Казахстанский тенге:

  • Официальный курс НБ КР: 0,1719 сома (рост на 1 процент). Новый декабрьский максимум.
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 0,1525 сома, продажа — 0,1793 сома.

Китайский юань:

  • Официальный курс НБ КР: 12,3685 сома (рост на 0,02 процента). Шестое подряд обновление годового максимума стоимости китайской валюты.
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 12,2 сома, продажа — 12,5 сома.
