Экономика
Сюжет: Полезные советы

Как обезопасить себя при обмене валюты? Рекомендации от Нацбанка

Национальный банк Кыргызстана опубликовал ряд рекомендаций, как обезопасить себя при обмене валюты.

В частности, сотрудники НБ КР предлагают обязательно:

  • Убедитесь в наличии лицензии, которая должна находиться на видном месте в обменном бюро. При ее отсутствии не совершайте обмен, даже если курс выгодный.

  • Выбирайте обменные пункты с камерами наблюдения для возможности разрешения споров.

  • Убедитесь, что пересчет денег проходит на виду. Требуйте проверки подлинности валюты на детекторе и пересчитывайте деньги сразу после получения.

  • Обязательно требуйте кассовый чек. Это ваше законное право.

  • Проверьте наличие информации о сотрудниках.
