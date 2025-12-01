Как обезопасить себя при обмене валюты? Рекомендации от Нацбанка

Национальный банк Кыргызстана опубликовал ряд рекомендаций, как обезопасить себя при обмене валюты.
В частности, сотрудники НБ КР предлагают обязательно:
-
Убедитесь в наличии лицензии, которая должна находиться на видном месте в обменном бюро. При ее отсутствии не совершайте обмен, даже если курс выгодный.
-
Выбирайте обменные пункты с камерами наблюдения для возможности разрешения споров.
-
Убедитесь, что пересчет денег проходит на виду. Требуйте проверки подлинности валюты на детекторе и пересчитывайте деньги сразу после получения.
-
Обязательно требуйте кассовый чек. Это ваше законное право.
-
Проверьте наличие информации о сотрудниках.