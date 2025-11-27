08:52
Экономика

Страны Центральной Азии могут создать больше рабочих мест высокого качества — ВБ

Повышение производительности на 10 процентов может создать в ЦА около 2 миллионов новых рабочих мест и поддержать ускорение роста ВВП. Об этом говорится в докладе Всемирного банка «Инструменты преобразований: стимулирование роста производительности в Европе и Центральной Азии».

Эксперты отмечают, что простое увеличение капитала и численности рабочей силы не дает нужного эффекта без роста эффективности использования ресурсов.

Замедление экономического роста в регионе после глобального финансового кризиса почти полностью связано с падением темпов роста производительности. В ВБ считают, что если бы после 2008 года производительность в странах Европы и Центральной Азии росла теми же темпами, что и до кризиса, совокупный ВВП региона сейчас мог бы быть примерно на 62 процента больше.

По оценке специалистов, самые продуктивные компании — это экспортеры, которые, хотя и составляют небольшую долю от общего количества предприятий, обеспечивают непропорционально высокую часть занятости, инвестиций и добавленной стоимости.

«Регион находится на решающем этапе. Восстанавливая динамику реформ и уделяя первоочередное внимание повышению производительности, государства региона могут создать больше рабочих мест более высокого качества, повысить уровень жизни и построить более устойчивое будущее. Пора действовать», — заявил региональный директор Всемирного банка по Европе и Центральной Азии Асад Алам.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/352370/
