22:40
USD 87.45
EUR 100.93
RUB 1.10
Экономика

Стали меньше пить? Прогноз по потреблению алкоголя в 2025 году снизили аналитики

International Wine and Spirits Research (IWSR) снизил прогноз по потреблению алкогольных напитков в 2025 году. Об этом говорится в отчете исследовательской компании.

Отмечается, что объем глобального потребления алкогольных напитков снизится на 0,4 процента по сравнению с предыдущим годом.

По итогам 2025 года прогнозируется снижение объемов потребления пива на 0,2 процента, спиртных напитков на 1,3 процента и вина на 2,4 процента. При этом объем готовых к употреблению напитков вырастет на 1,3 процента.

Основными факторами, влияющими на снижение потребления пива, по словам управляющего директора и президента IWSR Мартена Лодевийкса, являются экономические и политические факторы в США и Китае.

IWSR — исследовательская компания, основанная в 1971 году, один из лидеров рынка анализа алкогольной отрасли в мире.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/351755/
просмотров: 98
Версия для печати
Материалы по теме
В Кыргызстане около 2,5 тысячи смертей в год связаны с алкоголем
Как вырастут акцизы с 2026 года: пиво, вино и водка станут дороже
Ученые выяснили: шимпанзе каждый день «выпивают» по бутылке пива
В Чуйской области выявлены подпольные цеха по производству алкоголя
Об ответственности за незаконное производство спирта напомнили в ГУУР МВД
В Джалал-Абаде незаконно изготавливали более тонны самогона в месяц
Любите виски — платите. Алмамбет Шыкмаматов о необходимости повышения акцизов
Усилить контроль за производством спиртовой продукции предлагают чиновники
Риски контрабанды. Дастан Бекешев о повышении акцизов на табак и алкоголь
Алкоголь может повысить риск развития рака поджелудочной железы
Популярные новости
Продукты дорожают, тарифы растут. На&nbsp;что цены в&nbsp;Кыргызстане выросли больше всего Продукты дорожают, тарифы растут. На что цены в Кыргызстане выросли больше всего
В&nbsp;Кыргызстане выпустили 50&nbsp;миллионов токенов USDKG, обеспеченных золотом В Кыргызстане выпустили 50 миллионов токенов USDKG, обеспеченных золотом
Бизнес Казахстана нервничает, а&nbsp;в&nbsp;Кыргызстане говорят об&nbsp;окне возможностей Бизнес Казахстана нервничает, а в Кыргызстане говорят об окне возможностей
Ослабление сома продолжается, стабилен только доллар. Курс валют на&nbsp;17&nbsp;ноября Ослабление сома продолжается, стабилен только доллар. Курс валют на 17 ноября
Бизнес
&laquo;Зеленая пятница&raquo; в&nbsp;MMarket: тысячи товаров со&nbsp;скидками до&nbsp;70&nbsp;процентов «Зеленая пятница» в MMarket: тысячи товаров со скидками до 70 процентов
&laquo;Айыл Банк&raquo; и&nbsp;Гарантийный фонд расширяют доступ к&nbsp;исламскому финансированию «Айыл Банк» и Гарантийный фонд расширяют доступ к исламскому финансированию
&laquo;Черная пятница&raquo;: история самого выгодного дня года и&nbsp;лайфхаки для подготовки «Черная пятница»: история самого выгодного дня года и лайфхаки для подготовки
MIX от&nbsp;MEGA: максимум свободы и&nbsp;удобства в&nbsp;одном тарифе MIX от MEGA: максимум свободы и удобства в одном тарифе
21 ноября, пятница
22:23
Стали меньше пить? Прогноз по потреблению алкоголя в 2025 году снизили аналитики Стали меньше пить? Прогноз по потреблению алкоголя в 20...
22:13
Исламские игры. Борец Орозобек Токтомамбетов завоевал бронзовую медаль
22:00
Иностранцам возместят часть расходов на съемку фильмов в Узбекистане
21:43
В Бишкеке запускают новый маршрут электробуса № 33
21:20
Картину Фриды Кало продали за рекордную для художниц сумму