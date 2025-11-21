Стали меньше пить? Прогноз по потреблению алкоголя в 2025 году снизили аналитики

International Wine and Spirits Research (IWSR) снизил прогноз по потреблению алкогольных напитков в 2025 году. Об этом говорится в отчете исследовательской компании.

Отмечается, что объем глобального потребления алкогольных напитков снизится на 0,4 процента по сравнению с предыдущим годом.

По итогам 2025 года прогнозируется снижение объемов потребления пива на 0,2 процента, спиртных напитков на 1,3 процента и вина на 2,4 процента. При этом объем готовых к употреблению напитков вырастет на 1,3 процента.

Основными факторами, влияющими на снижение потребления пива, по словам управляющего директора и президента IWSR Мартена Лодевийкса, являются экономические и политические факторы в США и Китае.

IWSR — исследовательская компания, основанная в 1971 году, один из лидеров рынка анализа алкогольной отрасли в мире.