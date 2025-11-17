Индия предоставит Кыргызстану грантовую помощь на 253,2 миллиона сомов

Индия предоставит Кыргызстану грантовую помощь в размере 253,2 миллиона сомов в рамках подписания двух меморандумов о сотрудничестве. Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономики.
В рамках первого меморандума Индия реализуют проект «Создание IT Lab для Кыргызского экономического университета (КЭУ) в Бишкеке».
Второй меморандум направлен на проект «Улучшение технической базы и инфраструктуры Центра общеврачебной практики (ЦОВП) Лейлекского района Баткенской области».
Индийская сторона предоставит на реализацию каждого проекта грант в размере 126 миллионов 600 тысяч сомов. Проекты будут развивать образовательную и медицинскую инфраструктуру в Кыргызстане.