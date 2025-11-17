Индия предоставит Кыргызстану грантовую помощь на 126,6 миллиона сомов

Индия предоставит Кыргызстану грантовую помощь в размере 126,6 миллиона сомов в рамках подписания двух меморандумов о сотрудничестве. Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономики.

В рамках первого меморандума Индия реализуют проект «Создание IT Lab для Кыргызского экономического университета (КЭУ) в Бишкеке».

Второй меморандум направлен на проект «Улучшение технической базы и инфраструктуры Центра общеврачебной практики (ЦОВП) Лейлекского района Баткенской области».

Индийская сторона предоставит на реализацию каждого проекта грант в размере 126 миллионов 600 тысяч сомов. Проекты будут развивать образовательную и медицинскую инфраструктуру в Кыргызстане.

От лица МИД Индии документы подписал посол Бирендер Сингх Ядав. С кыргызской стороны меморандумы подписали министр экономики и коммерции Бакыт Сыдыков, министр науки и высшего образования Бактияр Орозов (по созданию IT Lab для КЭУ) и заместитель представителя президента в Баткенской области Жаныбек Исаков (по ЦОВП Лейлекского района).