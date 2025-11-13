16:05
Экономика

Минтранс завершил асфальтирование дороги Беловодское — Толок

В Московском районе завершены работы по укладке асфальта на участке дороги Беловодское — Толок. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства транспорта и коммуникаций.

Отмечается, что в этом году на проведение работ предусмотрено финансирование по статье «Государственные капитальные вложения». Общая протяженность трассы, на которой уложен асфальт, составила 10 километров.

Строительные работы проводились в соответствии с дорожными стандартами и утвержденным графиком. Подрядчиком выступило дрожно-эксплуатационное предприятие № 28.
