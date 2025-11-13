09:51
USD 87.45
EUR 101.24
RUB 1.08
Экономика

Сом вновь подешевел ко всем основным валютам. Курс на 13 ноября

Фото из интернета. После небольшого укрепления после интервенции Нацбанка сом вновь подешевел

Официальные курсы евро, российского рубля, казахстанского тенге и китайского юаня выросли. Доллар стабилен. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Кыргызстана и обменных пунктов Бишкека.

Доллар США:

  • Официальный курс НБ КР: 87,45 сома (без изменений).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 87,35 сома, продажа — 87,8 сома.

Евро:

  • Официальный курс НБ КР: 101,2409 сома (рост на 0,2 процента).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 100,63 сома, продажа — 101,63 сома.

Российский рубль:

  • Официальный курс НБ КР: 1,0797 сома (рост на 0,2 процента).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 1,073 сома, продажа — 1,095 сома.

Казахстанский тенге:

  • Официальный курс НБ КР: 0,1667 сома (рост на 0,12 процента).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 0,145 сома, продажа — 0,1722 сома.

Китайский юань:

  • Официальный курс НБ КР: 12,287 сома (рост на 0,06 процента).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 12,05 сома, продажа — 12,68 сома.


  • Шестую с начала 2025 года валютную интервенцию Национальный банк КР провел 10 ноября. Всего он реализовал $173,9 миллиона.

  • Общий объем продаж иностранной валюты в 2025 году достиг $590,5 миллиона. Операций по покупке Нацбанк не проводил.

  • В 2024 году Нацбанк провел 26 операций на валютном рынке: 13 — по покупке долларов ($369,35 миллиона) и 13 — по продаже ($675,65 миллиона).

  • В 2023 году Нацбанк продал на валютном рынке $655,72 миллиона.
