Сом вновь подешевел ко всем основным валютам. Курс на 13 ноября

Официальные курсы евро, российского рубля, казахстанского тенге и китайского юаня выросли. Доллар стабилен. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Кыргызстана и обменных пунктов Бишкека.
Доллар США:
- Официальный курс НБ КР: 87,45 сома (без изменений).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 87,35 сома, продажа — 87,8 сома.
Евро:
- Официальный курс НБ КР: 101,2409 сома (рост на 0,2 процента).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 100,63 сома, продажа — 101,63 сома.
Российский рубль:
- Официальный курс НБ КР: 1,0797 сома (рост на 0,2 процента).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 1,073 сома, продажа — 1,095 сома.
Казахстанский тенге:
- Официальный курс НБ КР: 0,1667 сома (рост на 0,12 процента).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 0,145 сома, продажа — 0,1722 сома.
Китайский юань:
- Официальный курс НБ КР: 12,287 сома (рост на 0,06 процента).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 12,05 сома, продажа — 12,68 сома.
-
Шестую с начала 2025 года валютную интервенцию Национальный банк КР провел 10 ноября. Всего он реализовал $173,9 миллиона.
-
Общий объем продаж иностранной валюты в 2025 году достиг $590,5 миллиона. Операций по покупке Нацбанк не проводил.
-
В 2024 году Нацбанк провел 26 операций на валютном рынке: 13 — по покупке долларов ($369,35 миллиона) и 13 — по продаже ($675,65 миллиона).
-
В 2023 году Нацбанк продал на валютном рынке $655,72 миллиона.