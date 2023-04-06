02:13
USD 89.32
EUR 96.64
RUB 1.00
Экономика

Нехватка дизеля. Проблемы начались в Туркестанской области

В Туркестанской области можно купить дизельное топливо только на 1 тысячу тенге. Об этом сообщает Tengrinews.kz.

По словам автомобилистов, уже неделю в Туркестанской области сохраняется острый дефицит горючего. Топливо на АЗС отпускают только по талонам. В регионе действует более 300 заправок. Заправиться дизелем и автогазом можно только на двух. Но даже там установлен лимит. Люди часами ожидают в очереди.

«На заправках по всему Туркестану, в области и Шымкенте нет дизеля и газа. Бензин стоит дорого. Отпускают дизель только по талонам, на некоторых АЗС видел лимит. Можно заправиться только на 1 тысячу тенге», — говорит житель Туркестана Айдын Бердихан.

Читайте по теме
Ажиотаж на дизель в Алматы. На заправках ввели ограничения на продажу

Местные власти сообщили, что знают о проблеме. По их словам, они пытаются держать ситуацию на контроле.

По данным акимата Туркестанской области, в марте нефтеперерабатывающие заводы Шымкента и Актобе должны были доставить свыше 10 тысяч тонн дизельного топлива. Однако с поставкой из западного региона возникли проблемы. Чиновники пообещали решить вопрос дефицита газа в ближайший месяц.

«Мы планируем, что проблема с дефицитом газа будет скоро полностью решена. Потому что в апреле нефтеперерабатывающий завод заработает в полную силу. По приказу министерства в апреле 2 тысячи тонн газа доставит CNРС. Все остальное нам предоставит «Петро Казахстан», — заверил начальник отдела Управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Туркестанской области Куаныш Омиралиев.

Напомним, 4 апреля премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов сделал заявление по ценам на бензин и дизтопливо. Он отметил, что в стране самый высокий уровень потребления дизельного топлива на душу населения — 370 литров в год. Для примера: в России — 225 литров, Кыргызстане — 98 литров, Узбекистане — 44 литра. Вместе с тем уровень потребления в нашей республике продолжает расти.

Решение по стоимости ГСМ премьер назвал непростым. «Это непростое решение, но вынужденное. Если сейчас этого не сделать, то уже в ближайшее время мы столкнемся с нехваткой топлива», — подчеркнул он.

Алихан Смаилов сказал, что государство принимает все меры для увеличения производства ГСМ. Он также поручил ужесточить ответственность за вывоз бензина и дизтоплива из Казахстана.

5 апреля Агентство по защите и развитию конкуренции предупредило автозаправочные станции РК об ответственности за ограничения при реализации бензина и дизтоплива.

«В связи с участившимися фактами ограничения реализации ГСМ на АЗС в регионах Казахстана агентство напоминает, что данные действия являются нарушением антимонопольного законодательства. Предпринимательский кодекс запрещает согласованные действия участников рынка и доминирующих компаний по необоснованному отказу в реализации товара», — сообщили в ведомстве.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/262722/
просмотров: 108
Версия для печати
Материалы по теме
Проблемы с дизтопливом в Казахстане. Причина в перетоках солярки и транзите
Дорого и по талонам. В Казахстане дефицит дизельного топлива
В Кыргызстане отмечено снижение цен на бензин
Согласована цена реализации дизтоплива из Фонда матрезервов для фермеров
Весенние полевые работы. Дизельным топливом фермеры обеспечены на 72 процента
Готовы ли вы отказаться от личного авто из-за роста цен на бензин? Опрос
Финпол Кыргызстана закрыл очередную незаконную точку продажи ГСМ
В Сокулукском районе обнаружили незаконные точки продажи ГСМ
Бензин и дизтопливо в мае могут подешеветь на 2 сома
ГСМ в Кыргызстане достаточно, утверждают в правительстве
Популярные новости
Когда платить налоги и&nbsp;сдавать отчеты. Календарь на&nbsp;2024 год от&nbsp;Налоговой службы Когда платить налоги и сдавать отчеты. Календарь на 2024 год от Налоговой службы
Газовый проект. Кыргызстан выиграл в&nbsp;международном арбитраже у&nbsp;Казахстана Газовый проект. Кыргызстан выиграл в международном арбитраже у Казахстана
Перепись населения. Сколько мигрантов насчитал Нацстатком Перепись населения. Сколько мигрантов насчитал Нацстатком
Власти и&nbsp;бизнес Кыргызстана договорились не&nbsp;повышать цены на&nbsp;хлеб Власти и бизнес Кыргызстана договорились не повышать цены на хлеб
Бизнес
Удобно и&nbsp;просто! Оплачивайте электронную парковку через MegaPay Удобно и просто! Оплачивайте электронную парковку через MegaPay
Бесплатный способ перевода денег из&nbsp;России в&nbsp;Кыргызстан Бесплатный способ перевода денег из России в Кыргызстан
&laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; проводит работы для бесперебойной подачи газа в&nbsp;Оше «Газпром Кыргызстан» проводит работы для бесперебойной подачи газа в Оше
&laquo;Банк Компаньон&raquo; дарит денежные призы «Банк Компаньон» дарит денежные призы
2 февраля, пятница
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
1 февраля, четверг
23:45
В WhatsApp на iOS можно будет входить в аккаунты без пароля
23:14
В Астане из атриума Национального музея убрали памятник Нурсултану Назарбаеву
22:45
В Москве кыргызстанец разбросал на улице пятитысячные купюры и снял это на видео
22:22
Акылбек Жапаров встретился с премьер-министром Казахстана. Что обсуждали
22:00
Если отключили свет. Телефоны энергетиков по Бишкеку и областям Кыргызстана