Нехватка дизеля. Проблемы начались в Туркестанской области

В Туркестанской области можно купить дизельное топливо только на 1 тысячу тенге. Об этом сообщает Tengrinews.kz.

По словам автомобилистов, уже неделю в Туркестанской области сохраняется острый дефицит горючего. Топливо на АЗС отпускают только по талонам. В регионе действует более 300 заправок. Заправиться дизелем и автогазом можно только на двух. Но даже там установлен лимит. Люди часами ожидают в очереди.

«На заправках по всему Туркестану, в области и Шымкенте нет дизеля и газа. Бензин стоит дорого. Отпускают дизель только по талонам, на некоторых АЗС видел лимит. Можно заправиться только на 1 тысячу тенге», — говорит житель Туркестана Айдын Бердихан.

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Местные власти сообщили, что знают о проблеме. По их словам, они пытаются держать ситуацию на контроле.

По данным акимата Туркестанской области, в марте нефтеперерабатывающие заводы Шымкента и Актобе должны были доставить свыше 10 тысяч тонн дизельного топлива. Однако с поставкой из западного региона возникли проблемы. Чиновники пообещали решить вопрос дефицита газа в ближайший месяц.

«Мы планируем, что проблема с дефицитом газа будет скоро полностью решена. Потому что в апреле нефтеперерабатывающий завод заработает в полную силу. По приказу министерства в апреле 2 тысячи тонн газа доставит CNРС. Все остальное нам предоставит «Петро Казахстан», — заверил начальник отдела Управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Туркестанской области Куаныш Омиралиев.

Напомним, 4 апреля премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов сделал заявление по ценам на бензин и дизтопливо. Он отметил, что в стране самый высокий уровень потребления дизельного топлива на душу населения — 370 литров в год. Для примера: в России — 225 литров , Кыргызстане — 98 литров , Узбекистане — 44 литра. Вместе с тем уровень потребления в нашей республике продолжает расти.

Решение по стоимости ГСМ премьер назвал непростым. «Это непростое решение, но вынужденное. Если сейчас этого не сделать, то уже в ближайшее время мы столкнемся с нехваткой топлива», — подчеркнул он.

Алихан Смаилов сказал, что государство принимает все меры для увеличения производства ГСМ. Он также поручил ужесточить ответственность за вывоз бензина и дизтоплива из Казахстана.

5 апреля Агентство по защите и развитию конкуренции предупредило автозаправочные станции РК об ответственности за ограничения при реализации бензина и дизтоплива.

«В связи с участившимися фактами ограничения реализации ГСМ на АЗС в регионах Казахстана агентство напоминает, что данные действия являются нарушением антимонопольного законодательства. Предпринимательский кодекс запрещает согласованные действия участников рынка и доминирующих компаний по необоснованному отказу в реализации товара», — сообщили в ведомстве.