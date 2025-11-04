Кыргызстан сохраняет лидерство в ЕАЭС по росту объема строительных работ. Об этом свидетельствуют статистические данные Евразийской экономической комиссии.

Отмечается, что объем строительных работ в Союзе увеличился на 5,2 процента в январе-августе 2025 года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

Рост наблюдался во всех странах Союза. Наиболее высокий показатель в Кыргызстане — 45,3 процента. Далее следуют Армения с 27,7 процента, Казахстан с 18,1 процента, Беларусь с 9,6 процента и Россия с 3,5 процента.

Ранее сообщалось, что в январе — мае текущего года наиболее высокий показатель также был зафиксирован в КР (в 1,9 раза).