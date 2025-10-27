09:50
USD 87.45
EUR 101.52
RUB 1.08
Экономика

Евро и российский рубль подорожали. Курс валют на 27 октября

Официальные курсы евро, российского рубля и китайского юаня выросли, а доллара и казахского тенге остались без изменений. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Кыргызстана и обменных пунктов Бишкека.

Доллар США:

  • Официальный курс НБ КР: 87,45 сома (без изменений).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 87,28 сома, продажа — 87,68 сома.

Евро:

  • Официальный курс НБ КР: 101,5207 сома (рост на 0,11 процента).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 101,03 сома, продажа — 102,02 сома.

Российский рубль:

  • Официальный курс НБ КР: 1,0759 сома (рост на 0,31 процента).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 1,073 сома, продажа — 1,098 сома.

Казахский тенге:

  • Официальный курс НБ КР: 0,1625 сома (без изменений).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 0,1450 сома, продажа — 0,1689 сома.

Китайский юань:

  • Официальный курс НБ КР: 12,2787 сома (рост на 0,006 процента).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 12,3 сома, продажа — 12,7 сома.
