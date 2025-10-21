11:34
Экономика

На территории Сокулукского района построят индустриально-логистический центр

Кабинет министров принял постановление о трансформации земель в Сокулукском районе Чуйской области.

Согласно документу, земельный участок в 3,75 гектара на территории Кунтууйского айыльного аймака из категории «земли сельскохозяйственного назначения» переводится в категорию «земли промышленности, транспорта, связи, энергетики, обороны и иного назначения».

Отмечается, что трансформация проводится в целях строительства индустриально-логистического центра и промышленных объектов.

Постановление вступает в силу по истечении 10 дней со дня официального опубликования.
