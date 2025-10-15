Нарушения на более чем 106 миллионов сомов выявлены в Панфиловском районе. Об этом сообщили в пресс-службе Счетной палаты Кыргызстана.

По ее данным, СП КР провела аудит исполнения бюджетов органов местного самоуправления, муниципальных предприятий и отдельных учреждений района за 2024 год.

В ходе проверки выявлены финансовые нарушения и недостатки на 106,5 миллиона сомов. Из них подлежат восстановлению 93,1 миллиона сомов, 7,5 миллиона возвращено в ходе аудита.

Нарушения касались незаконного использования бюджетных средств, завышения стоимости строительных работ, сверхнормативных расходов, несоблюдения порядка учета имущества и подделки отчетных документов.

Местным органам поручено рассмотреть итоги аудита и разработать план по устранению нарушений.