08:52
USD 87.45
EUR 101.07
RUB 1.09
Экономика

Нарушения на более чем 106 миллионов сомов выявлены в Панфиловском районе

Нарушения на более чем 106 миллионов сомов выявлены в Панфиловском районе. Об этом сообщили в пресс-службе Счетной палаты Кыргызстана.

По ее данным, СП КР провела аудит исполнения бюджетов органов местного самоуправления, муниципальных предприятий и отдельных учреждений района за 2024 год.

В ходе проверки выявлены финансовые нарушения и недостатки на 106,5 миллиона сомов. Из них подлежат восстановлению 93,1 миллиона сомов, 7,5 миллиона возвращено в ходе аудита.

Нарушения касались незаконного использования бюджетных средств, завышения стоимости строительных работ, сверхнормативных расходов, несоблюдения порядка учета имущества и подделки отчетных документов.

Местным органам поручено рассмотреть итоги аудита и разработать план по устранению нарушений.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/347176/
просмотров: 199
Версия для печати
Материалы по теме
Аудит Счетной палаты выявил нарушения в бюджете органов местного самоуправления
Аудит бюджета Оша за 2023 год. Выявлены нарушения на более чем 5 миллиардов
В Минобразования обнаружены нарушения на сотни миллионов сомов — итоги аудита
В Соцфонде прокомментировали данные Счетной палаты о выявленных нарушениях
Вымогательство взятки. ГКНБ задержал еще одного инспектора Счетной палаты
Аудит выявил нарушения в отчетности и мониторинге кредитов Фонда развития
Госбанк развития не выплатил 9,8 миллиарда сомов за «Альфа Телеком» в срок
Кабмин не в курсе. Глава «Кыргызиндустрии» получал зарплату в 170 тысяч сомов
В законы о Национальном банке и Счетной палате внесены изменения
Скоро посадим инспекторов и руководителей Счетной палаты — Камчыбек Ташиев
Популярные новости
Доллар подорожал, евро и&nbsp;рубль подешевели. Курс валют на&nbsp;13&nbsp;октября Доллар подорожал, евро и рубль подешевели. Курс валют на 13 октября
Европейский союз выделит $1&nbsp;миллиард на&nbsp;строительство &laquo;Камбар-Аты-1&raquo; Европейский союз выделит $1 миллиард на строительство «Камбар-Аты-1»
В&nbsp;Кыргызстане ликвидируют &laquo;АзияУниверсалБанк&raquo; и&nbsp;&laquo;Ак-Банк&raquo; В Кыргызстане ликвидируют «АзияУниверсалБанк» и «Ак-Банк»
Он&nbsp;возвращается! В&nbsp;Кыргызстане возобновится работа института бизнес-омбудсмена Он возвращается! В Кыргызстане возобновится работа института бизнес-омбудсмена
Бизнес
С&nbsp;М+&nbsp;дешевле! Повышенные скидки и&nbsp;шанс выиграть квартиру С М+ дешевле! Повышенные скидки и шанс выиграть квартиру
Acıbadem: признанный мировой центр лечения рака молочной железы Acıbadem: признанный мировой центр лечения рака молочной железы
MTravel и&nbsp;Jazeera Airways: скидки до&nbsp;15&nbsp;процентов на&nbsp;авиабилеты MTravel и Jazeera Airways: скидки до 15 процентов на авиабилеты
Выиграй свою путевку в&nbsp;Турцию с&nbsp;KICB Выиграй свою путевку в Турцию с KICB
15 октября, среда
08:36
Военные КР принимают участие в учениях «Нерушимое братство-2025» и «Барьер-2025» Военные КР принимают участие в учениях «Нерушимое братс...
08:21
Нарушения на более чем 106 миллионов сомов выявлены в Панфиловском районе
08:10
Ликвидация подозреваемого в двойном убийстве. Феликс Кулов критикует милицию
08:05
Кыргызстан и Япония обсудили соглашение об устранении двойного налогообложения
08:02
В Кыргызстане стартовал караван по профилактике насилия в отношении детей
14 октября, вторник
23:39
Низкий спрос. Xiaomi отменила выход сразу двух смартфонов
23:18
США впервые выбыли из топ-10 «сильнейших» паспортов мира
22:45
Новый альбом Тейлор Свифт побил рекорд Адель по продажам
22:39
Сборная Кыргызстана по футзалу сыграет товарищеские матчи с командой Грузии