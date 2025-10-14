Аудит Счетной палаты выявил нарушения в бюджете органов местного самоуправления. Об этом сообщили в СП КР.

По данным ведомства, проведена проверка бюджетов органов местного самоуправления, муниципальных предприятий и учреждений Чуйского района за 2024 год. Выявлены финансовые нарушения на 75,2 миллиона сомов, из которых восстановлению подлежат 67,6 миллиона, возвращено 1,8 миллиона.

Основные нарушения: неполное перечисление штрафов и возмещений, ошибки в доходах, завышение стоимости работ, сверхнормативные выплаты и в учете имущества.

Отчеты утверждены коллегией Счетной палаты. Материалы направлены в райадминистрацию и аппарат полномочного представителя президента, а местные органы получили предписания по устранению нарушений.