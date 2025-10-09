Российский рубль и тенге продолжают дорожать. Курс валют на 9 октября

Официальные курсы российского рубля и казахского тенге выросли, евро — снизился. Доллар и китайский юань стабильны. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Кыргызстана и обменных пунктов Бишкека.
Доллар США:
- Официальный курс НБ КР: 87,45 сома (без изменений).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 87,26 сома, продажа — 87,71 сома.
Евро:
- Официальный курс НБ КР: 101,5775 сома (снижение на 0,43 процента).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 101,19 сома, продажа — 102,18 сома.
Российский рубль:
- Официальный курс НБ КР: 1,0684 сома (рост на 0,87 процента).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 1,062 сома, продажа — 1,087 сома.
Казахский тенге:
- Официальный курс НБ КР: 0,1619 сома (рост на 0,31 процента).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 0,1416 сома, продажа — 0,1706 сома.
Китайский юань:
- Официальный курс НБ КР: 12,2831 сома (без изменений).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 12,05 сома, продажа — 12,9 сома.
-
Пятую с начала этого года валютную интервенцию Национальный банк провел 1 октября. Всего он реализовал $38 миллионов.
-
Общий объем продаж иностранной валюты в 2025-м достиг $416,6 миллиона. Операций по покупке Нацбанк не проводил.
-
В 2024 году он провел 26 операций на валютном рынке: 13 — по покупке долларов ($369,35 миллиона) и 13 — по продаже ($675,65 миллиона).
-
В 2023-м НБ КР продал на валютном рынке $655,72 миллиона.