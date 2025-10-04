Турция: товарооборот с Кыргызстаном превысил $1,5 миллиарда

В 2024 году объем торговли между Кыргызстаном и Турцией вырос на 5 процентов и достиг $1 миллиарда 546 миллионов. Об этом сообщило посольство Турции в Кыргызстане.

По данным дипмиссии, за первые семь месяцев 2025 года показатель составил $829 миллионов. Президенты двух стран поставили цель увеличить торговлю до $5 миллиардов.

Турецкие инвестиции в Кыргызстан превысили $1,4 миллиарда. В стране работают около 350 компаний из Турции в сферах строительства, энергетики, транспорта, туризма и горнодобычи.

Также отмечается, что через агентство TİKA реализовано более 1 тысячи проектов на сумму $88 миллионов, а общая помощь Турции в целях развития превысила $1 миллиарда. Среди реализованных объектов — больница имени Реджепа Тайипа Эрдогана в Бишкеке, Инновационный центр науки и рыбоводный завод в Узгене.

Образование остается одним из приоритетов сотрудничества. В Кыргызстане действует сеть школ турецкого фонда «Маариф», где обучается около 16,7 тысячи студентов. Кыргызско-Турецкий университет «Манас» вошел в список тысячи лучших вузов мира. В Турции за годы предоставлено более 5 тысяч стипендий кыргызстанцам, только в 2025-м обучаются 345 студентов по программе «Стипендии Турции».

В кыргызско-турецкой больнице в Бишкеке за год прошли лечение почти 56 тысяч пациентов, проведено свыше 1 тысячи операций. В числе достижений — 10 успешных трансплантаций органов.

В посольстве также отметили активное культурное сотрудничество: начал работу культурный центр имени Юнуса Эмре, продолжается поддержка теологических учебных заведений в Ошской области.