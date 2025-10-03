09:38
Экономика

Евро, российский рубль и тенге подорожали к сому. Курс валют на 3 октября

Фото из интернета. Российский рубль продолжает дорожать всю последнюю неделю

Официальные курсы евро, российского рубля и казахского тенге выросли. Доллар и китайский юань стабильны. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Кыргызстана и обменных пунктов Бишкека.

Доллар США:

  • Официальный курс НБ КР: 87,45 сома (без изменений).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 87,2 сома, продажа — 87,61 сома.

Евро:

  • Официальный курс НБ КР: 102,7931 сома (рост на 0,03 процента).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 101,82 сома, продажа — 102,8 сома.

Российский рубль:

  • Официальный курс НБ КР: 1,0711 сома (рост на 0,41 процента). Пятый день подряд укрепляется по отношению к сому.
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 1,065 сома, продажа — 1,087 сома.

Казахский тенге:

  • Официальный курс НБ КР: 0,1599 сома (рост на 0,44 процента). 
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 0,143 сома, продажа — 0,1685 сома.

Китайский юань:

  • Официальный курс НБ КР: 12,2831 сома (без изменений).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 12,1 сома, продажа — 12,7 сома.

  • Пятую с начала этого года валютную интервенцию Национальный банк провел 1 октября. Всего он реализовал $38 миллионов.

  • Общий объем продаж иностранной валюты в 2025-м достиг $416,6 миллиона. Операций по покупке Нацбанк не проводил.

  • В 2024 году он провел 26 операций на валютном рынке: 13 — по покупке долларов ($369,35 миллиона) и 13 — по продаже ($675,65 миллиона).

  • В 2023-м НБ КР продал на валютном рынке $655,72 миллиона.
