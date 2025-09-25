В Кыргызстане до конца года построят еще 9 торгово-логистических центров

На сегодняшний день по республике функционируют 34 торгово-логистических центра, сообщает Минсельхоз.

По его данным, в 2025 году запланировано строительство еще 9 центров. Из них 5 уже введены в эксплуатацию, а оставшиеся 4 ожидается сдать до конца года.

В ведомстве отмечают, что торгово-логистические центры создаются с целью эффективного управления экспортно-импортными потоками, хранения и распределения сельскохозяйственной продукции.

Фото Минсельхоза. Логистические центры

Отмечается, что в целом создание центра состоит из нескольких основных этапов. Сначала определяются цели проекта, выбирается место его расположения и разрабатывается бизнес-модель. Затем подготавливается план территории и инфраструктуры, а также получаются необходимые разрешения на строительство.

На этапе строительства возводятся склады и офисы, устанавливаются современное оборудование и IT-системы. Далее налаживаются процессы приема, хранения и отправки товаров, внедряется электронный документооборот и цифровые сервисы для клиентов.



Отдельным направлением предусмотрен подбор и обучение персонала, внедрение мотивационных механизмов и системы KPI. Также укрепляется сотрудничество с транспортными компаниями и торговыми сетями, налаживается взаимодействие с государственными органами.



Новые центры проходят тестовую эксплуатацию, по итогам которой оценивается их эффективность. В дальнейшем планируется расширение спектра услуг и внедрение инновационных технологий, таких как автоматизация, электронная коммерция и блокчейн.