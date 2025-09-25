10:09
USD 87.45
EUR 102.95
RUB 1.05
Экономика

В Кыргызстане до конца года построят еще 9 торгово-логистических центров

На сегодняшний день по республике функционируют 34 торгово-логистических центра, сообщает Минсельхоз.

По его данным, в 2025 году запланировано строительство еще 9 центров. Из них 5 уже введены в эксплуатацию, а оставшиеся 4 ожидается сдать до конца года.

В ведомстве отмечают, что торгово-логистические центры создаются с целью эффективного управления экспортно-импортными потоками, хранения и распределения сельскохозяйственной продукции.

Минсельхоза
Фото Минсельхоза. Логистические центры

Отмечается, что в целом создание центра состоит из нескольких основных этапов. Сначала определяются цели проекта, выбирается место его расположения и разрабатывается бизнес-модель. Затем подготавливается план территории и инфраструктуры, а также получаются необходимые разрешения на строительство.

На этапе строительства возводятся склады и офисы, устанавливаются современное оборудование и IT-системы. Далее налаживаются процессы приема, хранения и отправки товаров, внедряется электронный документооборот и цифровые сервисы для клиентов.

Отдельным направлением предусмотрен подбор и обучение персонала, внедрение мотивационных механизмов и системы KPI. Также укрепляется сотрудничество с транспортными компаниями и торговыми сетями, налаживается взаимодействие с государственными органами.

Новые центры проходят тестовую эксплуатацию, по итогам которой оценивается их эффективность. В дальнейшем планируется расширение спектра услуг и внедрение инновационных технологий, таких как автоматизация, электронная коммерция и блокчейн.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/344824/
просмотров: 337
Версия для печати
Материалы по теме
В Кыргызстане создан государственный холдинг племенного коневодства
«Кыргыз Агрохолдинг» будет поставлять индивидуальные рационы для Минобороны
В Кыргызстане отмечается снижение цен на основные сезонные овощи
В КР запускают цифровую платформу для упрощения оценки качества ветпрепаратов
Кувейт выделит КР $1 миллион гранта на разработку проекта по водоснабжению
Государству возвращают водоем в Московском районе
Государству возвращены сельскохозяйственные земли в Джалал-Абадской области
Кыргызстан впервые экспортировал семена люцерны в РФ и тыквы — в Японию
Германия поможет Кыргызстану развивать транзит и логистику
В Таласском районе открыто малое предприятие по переработке тонкой шерсти
Популярные новости
Рубль снова дешевеет, доллар стабилизировался. Курс на&nbsp;22&nbsp;сентября Рубль снова дешевеет, доллар стабилизировался. Курс на 22 сентября
Снижения цен на&nbsp;недвижимость в&nbsp;Бишкеке не&nbsp;ждите. Эксперт объяснил почему Снижения цен на недвижимость в Бишкеке не ждите. Эксперт объяснил почему
Список освобожденных от&nbsp;применения контрольно-кассовых машин обновил кабмин Список освобожденных от применения контрольно-кассовых машин обновил кабмин
Скоро зима. Антимонопольная служба не&nbsp;исключает повышения цен на&nbsp;уголь Скоро зима. Антимонопольная служба не исключает повышения цен на уголь
Бизнес
О! оплатит ваш старт в&nbsp;IT&nbsp;&mdash; успейте подать на&nbsp;стажировку Data engineering О! оплатит ваш старт в IT — успейте подать на стажировку Data engineering
Выгодная связь для бюджетников от&nbsp;Мобильного оператора&nbsp;О! Выгодная связь для бюджетников от Мобильного оператора О!
Тариф &laquo;Мамлекеттик&raquo; от&nbsp;MEGA: выгодные условия связи для бюджетников Тариф «Мамлекеттик» от MEGA: выгодные условия связи для бюджетников
Путевка в&nbsp;Абу-Даби на&nbsp;концерт Энрике Иглесиаса нашла своего победителя Путевка в Абу-Даби на концерт Энрике Иглесиаса нашла своего победителя
25 сентября, четверг
10:02
В Бишкеке перекрыли участок проспекта Айтматова. Мэрия не сообщала В Бишкеке перекрыли участок проспекта Айтматова. Мэрия...
10:00
Фондовая биржа — это маркетплейс, но вместо одежды и гаджетов торгуют акциями
09:55
Сезон вирусных заболеваний. Медики напомнили о том, как не заболеть
09:51
Украинский вопрос. Сергей Лавров и Марко Рубио провели переговоры в Нью-Йорке
09:43
На Иссык-Куле выявлен канал по незаконному изготовлению наркотиков