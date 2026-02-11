23:00
USD 87.45
EUR 104.23
RUB 1.13
Общество

Глава МИД КР обсудил с немецкой компанией сотрудничество в сфере логистики

Министр иностранных дел Кыргызской Республики Жээнбек Кулубаев встретился с уполномоченным представителем правления компании Rhenus SE Генрихом Керстгенсом в Берлине. Об этом сообщает пресс-служба МИД КР.

По ее данным, целью встречи стало обсуждение перспективы сотрудничества в сфере транспортной логистики.

«Особое внимание в ходе беседы уделено вопросам развития железнодорожной транспортной инфраструктуры Кыргызстана, а также созданию современных логистических и контейнерных центров. Отдельно рассмотрены возможности участия компании Rhenus Logistics в реализации инфраструктурных проектов и расширении ее присутствия в Кыргызстане. По итогам встречи стороны подтвердили взаимную заинтересованность в развитии совместного сотрудничества и продолжении практических консультаций по реализации совместных проектов», — говорится в сообщении.

Справка: Rhenus SE — международная логистическая группа со штаб-квартирой в городе Хольцвиккеде (Германия) и входит в число ведущих мировых операторов транспортно-логистических услуг. Rhenus SE предоставляет комплексные решения в сфере мультимодальных перевозок, складской логистики и управления цепями поставок, осуществляя деятельность более чем в 70 странах мира.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/361619/
просмотров: 160
Версия для печати
Материалы по теме
Кыргызстан принимает участие в выставке TransLogistica Uzbekistan 2025
Кабмин выделил средства на цифровую карту дорог и систему E-Permit с Китаем
В Кыргызстане до конца года построят еще 9 торгово-логистических центров
Германия поможет Кыргызстану развивать транзит и логистику
Кыргызстан оказался на 128-м месте в рейтинге по эффективности логистики
Кыргызстану интересен транспортный коридор через Каспий. На каком этапе проект
Кыргызстан наращивает экспорт благодаря выгодному расположению и логистике
В Центральной Азии отсутствуют «зеленые коридоры» для транзитных грузов
Кыргызстан возглавил рейтинг по времени ожидания на экспорт среди стран ЦА
Заложена капсула под строительство торгово-логистического города «Манас»
Популярные новости
Обращение от&nbsp;имени Камчыбека Ташиева опубликовано в&nbsp;социальных сетях Обращение от имени Камчыбека Ташиева опубликовано в социальных сетях
В&nbsp;Бишкеке в&nbsp;начале недели ожидаются осадки. Прогноз погоды на&nbsp;9-11 февраля В Бишкеке в начале недели ожидаются осадки. Прогноз погоды на 9-11 февраля
МВД напомнило кыргызстанцам об&nbsp;ответственности за&nbsp;дропперство МВД напомнило кыргызстанцам об ответственности за дропперство
СМИ: Камчыбек Ташиев находится на&nbsp;лечении в&nbsp;Германии СМИ: Камчыбек Ташиев находится на лечении в Германии
Бизнес
Путешествуйте с&nbsp;комфортом: оплата по&nbsp;QR-коду в&nbsp;Турции с&nbsp;MBANK Путешествуйте с комфортом: оплата по QR-коду в Турции с MBANK
MEGA продолжает масштабное развитие телеком-инфраструктуры страны MEGA продолжает масштабное развитие телеком-инфраструктуры страны
Акция &laquo;20&nbsp;миллионеров&raquo; от&nbsp;&laquo;Оптима Банка&raquo; продолжается Акция «20 миллионеров» от «Оптима Банка» продолжается
Зима у&nbsp;моря: &laquo;Банк Компаньон&raquo; вручил клиентам путевки в&nbsp;Таиланд Зима у моря: «Банк Компаньон» вручил клиентам путевки в Таиланд
11 февраля, среда
22:56
WhatsApp в России полностью заблокировали. Мессенджер доступен только через VPN WhatsApp в России полностью заблокировали. Мессенджер д...
22:41
Глава МИД КР обсудил с немецкой компанией сотрудничество в сфере логистики
22:24
Показ мюзикла «Суйменкул» в Бишкеке перенесли
22:03
Чемпион мира по вольной борьбе из Японии провел мастер-класс в Кыргызстане
21:59
Обращение о выборах президента. Задержаны еще двое