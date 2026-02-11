Глава МИД КР обсудил с немецкой компанией сотрудничество в сфере логистики

Министр иностранных дел Кыргызской Республики Жээнбек Кулубаев встретился с уполномоченным представителем правления компании Rhenus SE Генрихом Керстгенсом в Берлине. Об этом сообщает пресс-служба МИД КР.

По ее данным, целью встречи стало обсуждение перспективы сотрудничества в сфере транспортной логистики.

«Особое внимание в ходе беседы уделено вопросам развития железнодорожной транспортной инфраструктуры Кыргызстана, а также созданию современных логистических и контейнерных центров. Отдельно рассмотрены возможности участия компании Rhenus Logistics в реализации инфраструктурных проектов и расширении ее присутствия в Кыргызстане. По итогам встречи стороны подтвердили взаимную заинтересованность в развитии совместного сотрудничества и продолжении практических консультаций по реализации совместных проектов», — говорится в сообщении.

Справка: Rhenus SE — международная логистическая группа со штаб-квартирой в городе Хольцвиккеде (Германия) и входит в число ведущих мировых операторов транспортно-логистических услуг. Rhenus SE предоставляет комплексные решения в сфере мультимодальных перевозок, складской логистики и управления цепями поставок, осуществляя деятельность более чем в 70 странах мира.