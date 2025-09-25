Российский рубль продолжает дорожать, как и тенге. Курс валют на 25 сентября

Официальные курсы российского рубля и казахстанского тенге выросли, евро и китайского юаня — снизились. Доллар стабилен. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Кыргызстана и обменных пунктов Бишкека.
Доллар США:
- Официальный курс НБ КР: 87,45 сома (без изменений).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 87,25 сома, продажа — 87,67 сома.
Евро:
- Официальный курс НБ КР: 102,9505 сома (снижение на 0,26 процента).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 102,21 сома, продажа — 103,19 сома.
Российский рубль:
- Официальный курс НБ КР: 1,0467 сома (рост на 0,07 процента).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 1,04 сома, продажа — 1,064 сома.
Казахстанский тенге:
- Официальный курс НБ КР: 0,161 сома (рост на 0,37 процента).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 0,1425 сома, продажа — 0,1689 сома.
Китайский юань:
- Официальный курс НБ КР: 12,2805 сома (снижение на 0,12 процента).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 12,3 сома, продажа — 12,9 сома.
Четвертую с начала 2025 года валютную интервенцию Национальный банк КР провел 15 сентября. Всего он реализовал $81,5 миллиона.
Общий объем продаж иностранной валюты в 2025 году достиг $378,6 миллиона.
В 2024 году Нацбанк провел 26 операций на валютном рынке — 13 по покупке долларов ($369,35 миллиона) и 13 по продаже ($675,65 миллиона).
В 2023 году Нацбанк продал на валютном рынке $655,72 миллиона.