Российский рубль продолжает дорожать, как и тенге. Курс валют на 25 сентября

Официальные курсы российского рубля и казахстанского тенге выросли, евро и китайского юаня — снизились. Доллар стабилен. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Кыргызстана и обменных пунктов Бишкека.

Доллар США:

Евро:

Российский рубль:

Казахстанский тенге:

Китайский юань:

Четвертую с начала 2025 года валютную интервенцию Национальный банк КР провел 15 сентября. Всего он реализовал $81,5 миллиона.

Общий объем продаж иностранной валюты в 2025 году достиг $378,6 миллиона.

В 2024 году Нацбанк провел 26 операций на валютном рынке — 13 по покупке долларов ($369,35 миллиона) и 13 по продаже ($675,65 миллиона).