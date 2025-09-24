09:01
Экономика

Конкурс на организацию пассажирских перевозок по 25 маршрутам объявил Минтранс

Министерство транспорта и коммуникаций объявляет конкурс на организацию пассажирских перевозок по нескольким маршрутам в Чуйской области и межгородским направлениям. Об этом сообщает ведомственный департамент наземного и водного транспорта.

Какие маршруты участвуют в конкурсе:

  • № 303 Чалдовар — Ак-Кула — 27 автобусов;
  • № 303 Чалдовар — Дордой — 7 автобусов;
  • № 332 Чалдовар — Ак-Кула — 20 автобусов;
  • № 332 Ак-Кула — Чалдовар — 23 автобуса;
  • № 334 Кайынды — Ак-Кула — 20 автобусов;
  • № 334 Ак-Кула — Кайынды — 15 автобусов;
  • № 329 Кайынды — Кара-Балта — 13 автобусов;
  • № 329 Кара-Балта — Кайынды — 10 автобусов;
  • № 306 Чалдовар — Кара-Балта — 8 автобусов;
  • № 306 Кара-Балта — Чалдовар — 10 автобусов;
  • № 907 Орто-Арык — Ак-Кула — 4 автобуса;
  • № 916 Чалдовар — Чолок-Арык — 2 автобуса;
  • № 121 Кайынды — Ровное — Кара-Балта — 2 автобуса;
  • № 122 Кайынды — Ферма-2 — Кара-Балта — 2 автобуса;
  • № 123 Кайынды — Ферма-4 — Кара-Балта — 2 автобуса;
  • № 124 Кайынды — Эркин-Сай — Кара-Балта — 2 автобуса;
  • № 125 Кайынды — Тельман — Кара-Балта — 2 автобуса;
  • № 126 Кайынды — Бухара — Кара-Балта — 2 автобуса;
  • № 127 Кайынды — Кум-Арык — Кара-Балта — 2 автобуса;
  • № 513 Бишкек — Кочкор — 3 автобуса;
  • № 587 Бишкек — Тюп — 10 автобусов;
  • № 360 Ак-Кула — Арчалы — 3 автобуса;
  • № 362 Ак-Кула — Шалта-2 — 5 автобусов;
  • № 378 Бишкек — Сары-Жон — 8 автобусов.

К участию допускаются юридические и физические лица — субъекты предпринимательской деятельности, имеющие лицензии на пассажирские перевозки.

Заявки принимаются с 23 сентября по 22 октября 2025 года через сайт aat.gov.kg.
Итоги конкурса будут подведены 23 октября 2025 года с использованием специализированной электронной системы.
