Экономика

Казахстан опроверг экспорт бензина в Узбекистан

Минэнерго Казахстана сообщило, что запрет на вывоз топлива соблюдается: бензин не поставляют ни в Узбекистан, ни в другие страны.

Ведомство признало лишь один случай весной 2025-го, когда в Узбекистан отправили излишки бензина АИ-92.

«Это стандартная международная практика. Она позволяет оптимизировать хранилища и приносит дополнительные налоговые поступления в бюджет», — пояснили в ведомстве.

С июня экспорт полностью остановлен, чтобы сформировать стратегические запасы перед ремонтом НПЗ.

Напомним, что с 19 мая Казахстан ввел запрет на вывоз бензина, дизельного топлива и других нефтепродуктов. Срок действия ограничений — шесть месяцев.

22 сентября в СМИ появились публикации, что у Казахстана могут снова возникнуть проблемы с поставками бензина на АЗС из-за нелегального вывоза топлива в соседние страны. Также сообщалось, что Узбекистан начал активно закупать казахстанский бензин на фоне сокращения импорта из России.

«Узбекнефтегаз» сообщал о планах прекратить производство бензина АИ-80 с сентября. С 2026 года будет осуществлен переход на продажу только высокооктанового автобензина — АИ-92 и АИ-95.
