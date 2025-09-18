Кыргызстан и Турция стремятся увеличить товарооборот до $5 миллиардов

Основной целью Кыргызстана и Турции является увеличение объема товарооборота до $5 миллиардов в ближайшие годы. Об этом заявил председатель кабинета министров КР Адылбек Касымалиев по итогам 12-го заседания Межправительственной кыргызско-турецкой комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

Он отметил, что стороны договорились приложить все усилия для реализации этой задачи.

Турция остается одним из ключевых торговых и инвестиционных партнеров Кыргызстана. Глава кабмина заявил, что КР готова оказывать всестороннюю поддержку турецким инвесторам, создавая для них максимально благоприятные условия.

На встрече обсуждалось сотрудничество в таких сферах, как торговля, инвестиции, энергетика, промышленность и инновации. Особое внимание уделили выполнению ранее достигнутых договоренностей.

Помимо этого, в рамках комиссии прошел бизнес-форум, направленный на укрепление связей между предпринимателями двух стран.