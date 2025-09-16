15:56
Экономика
Сюжет: Железная дорога Китай - Кыргызстан - Узбекистан

Строительство железной дороги Китай — Кыргызстан — Узбекистан ускорят

Заместитель главы кабинета министров Бакыт Торобаев провел совещание по реализации проекта строительства международной железной дороги Китай — Кыргызстан — Узбекистан. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

Как отмечено на совещании, уже завершено строительство временной линии электроснабжения и подъездных дорог. Сейчас ведутся работы по возведению производственных объектов и подготовке строительной базы.

Особое внимание уделили вопросам переноса инженерных коммуникаций, таких как линии электропередачи, газо- и водопроводы, телефонные кабели. Кроме того, обсуждалось предоставление земельных участков для строительства. Органы местного самоуправления получили поручения по решению этих вопросов.

По итогам совещания Бакыт Торобаев поручил ускорить все работы:

  • перенос инженерных коммуникаций;

  • расчистку полосы отвода;

  • предоставление земельных участков, необходимых для проекта.
