Заместитель главы кабинета министров Бакыт Торобаев провел совещание по реализации проекта строительства международной железной дороги Китай — Кыргызстан — Узбекистан. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

Как отмечено на совещании, уже завершено строительство временной линии электроснабжения и подъездных дорог. Сейчас ведутся работы по возведению производственных объектов и подготовке строительной базы.

Особое внимание уделили вопросам переноса инженерных коммуникаций, таких как линии электропередачи, газо- и водопроводы, телефонные кабели. Кроме того, обсуждалось предоставление земельных участков для строительства. Органы местного самоуправления получили поручения по решению этих вопросов.

По итогам совещания Бакыт Торобаев поручил ускорить все работы: