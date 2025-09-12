13:50
Экономика

Новые правила выплаты пенсионных накоплений утвердил кабмин Кыргызстана

Новые правила выплаты пенсионных накоплений утвердил кабмин Кыргызстана. Соответствующее постановление подписал Адылбек Касымалиев.

Новые нормы касаются выплаты средств Государственного накопительного пенсионного фонда, которыми будет руководствоваться Социальный фонд.

В документе отмечается, что выплаты будут производиться:

  • наследникам умерших застрахованных лиц;
  • гражданам, выехавшим на постоянное место жительства за границу, а также иностранцам и лицам без гражданства;
  • работающим пенсионерам, освобожденным от уплаты страховых взносов в фонд с 2012 года;
  • мужчинам, родившимся до 1964 года, и женщинам, родившимся до 1969 года, исключенным из формирования накопительной части пенсии;
  • гражданам, выходящим на пенсию по Закону «О государственном пенсионном социальном страховании» и военнослужащим, получающим пенсию по профильному закону.

Все предыдущие документы, регулирующие порядок выплат пенсионных накоплений с 2012 по 2024 год, признаны утратившими силу.

Социальному фонду поручено обеспечить выполнение правил, а Государственной ипотечной компании рекомендовано продолжить взаимодействие в рамках реализации постановления.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/343209/
