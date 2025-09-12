Новые правила выплаты пенсионных накоплений утвердил кабмин Кыргызстана. Соответствующее постановление подписал Адылбек Касымалиев.
Новые нормы касаются выплаты средств Государственного накопительного пенсионного фонда, которыми будет руководствоваться Социальный фонд.
В документе отмечается, что выплаты будут производиться:
- наследникам умерших застрахованных лиц;
- гражданам, выехавшим на постоянное место жительства за границу, а также иностранцам и лицам без гражданства;
- работающим пенсионерам, освобожденным от уплаты страховых взносов в фонд с 2012 года;
- мужчинам, родившимся до 1964 года, и женщинам, родившимся до 1969 года, исключенным из формирования накопительной части пенсии;
- гражданам, выходящим на пенсию по Закону «О государственном пенсионном социальном страховании» и военнослужащим, получающим пенсию по профильному закону.
Все предыдущие документы, регулирующие порядок выплат пенсионных накоплений с 2012 по 2024 год, признаны утратившими силу.
Социальному фонду поручено обеспечить выполнение правил, а Государственной ипотечной компании рекомендовано продолжить взаимодействие в рамках реализации постановления.