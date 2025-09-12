Сельхозпроизводители стран ЕАЭС за семь месяцев повысили цены на 10,3 процента. Об этом сообщили в Евразийской экономической комиссии.

По ее данным, в период с января по июль 2025 года цены производителей продукции растениеводства выросли на 14,6 процента, животноводства — на 7,6 процента.

В июле текущего года по сравнению с июлем прошлого года рост цен на сельхозпродукцию составил 10,2 процента — по сравнению с июнем этого года цены снизились на 0,7 процента, а с начала года — на 0,1 процента.

В первой половине года сельхозпроизводители России повысили цены на свою продукцию на 12,8 процента, Кыргызстана — на 12,4 процента, Беларуси — на 10,5 процента, Армении — на 3,3 процента. А в Казахстане зафиксировано снижение цен на 4,5 процента.

В июле в годовом выражении наибольший рост цен отмечен в РФ — на 12,9 процента. В КР цены выросли на 12,2 процента, в Беларуси — на 10 процентов, в Армении — на 2 процента. В Казахстане цены снизились на 6,3 процента.