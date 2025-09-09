Ситуацию с поставками и ценами на ГСМ прокомментировал первый замглавы кабмина

Ситуацию с поставками в Кыргызстан и ценами на горюче-смазочные материалы прокомментировал первый заместитель главы кабмина Данияр Амангельдиев. Поставки ГСМ из РФ продолжаются в штатном режиме, несмотря на имеющийся дефицит на российском рынке, заявил он в эфире «Биринчи радио».

Данияр Амангельдиев напомнил, что 98 процентов от общего объема ГСМ Кыргызстан получает из России. Сейчас там отмечены перебои из-за внутреннего спроса.

По словам чиновника, ранее глава кабмина Адылбек Касымалиев обсудил этот вопрос с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным. Российская сторона заверила, что поставки в КР будут обеспечены в полном объеме.

«Запасы ГСМ в стране соответствуют нормативу, это примерно полтора месяца. Есть возможность довести их до двухмесячного. Если возникнут трудности, правительство готово оказать поддержку нефтетрейдерам, как это делалось и ранее», — сказал он.

Данияр Амангельдиев также напомнил, что цены на топливо формируются в соответствии с мировыми тенденциями. Антимонопольный комитет проводит мониторинг, проверяя объемы закупок и расходы на транспортировку.