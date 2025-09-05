14:36
USD 87.45
EUR 101.95
RUB 1.08
Экономика

Семь штрафов наложили за завышение цен на мясо в Кыргызстане

В Кыргызстане за завышение цен на мясо наложено семь штрафов и выдано десять предписаний. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщила главный специалист управления Службы антимонопольного регулирования Айпери Джусупбекова.

Она напомнила, что с 11 августа в стране ввели государственный контроль за ценами на мясо на 90 дней. Согласно поручению, стоимость мяса должна быть ниже 700 сомов.

Читайте по теме
В Кыргызстане ужесточают контроль за розничными ценами на мясо

«Это касается говядины и баранины, за исключением бескостного мяса. Цены по республике варьируются в зависимости от региона — от 580 до 690 сомов за килограмм. В рамках госрегулирования проводится ежедневный мониторинг стоимости. Если кто-то зафиксировал завышенные цены, можно сообщить об этом нам по номеру телефона 0312563147, сотрудники территориальных отделов проверят на местах», — сказала Айпери Джусупбекова.

Она отметила, что рынок продуктов питания конкурентный, цены формируются в зависимости от спроса и предложения, напрямую не регулируются. Однако есть перечень социально значимых товаров, утвержденный постановлением кабинета министров. По ним служба проводит еженедельный мониторинг и в целом оценку ситуации.

Сейчас стоимость социально значимых товаров остается стабильной, резкого роста нет.

«На 4 сентября в рамках мониторинга зафиксировано снижение цен на ряд товаров по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Снизилась стоимость муки, сахара, яиц, риса. За последний месяц  подешевели говядина, баранина, сахар, рис, картофель, морковь, лук. Это носит сезонный характер», — добавила Айпери Джусупбекова.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/342371/
просмотров: 273
Версия для печати
Материалы по теме
Первый контракт на поставку мясной продукции в Кыргызстан заключен в Беларуси
В Бишкеке за завышение цен на мясо оштрафован магазин
Рост потребительских цен зафиксирован во всех странах ЕАЭС, кроме Армении
Бишкекчанина оштрафовали за продажу мяса по завышенным ценам
Антимонопольный комитет: цены на мясо в Нарыне стабильные
Ограничение цен на мясо в Кыргызстане. Кто за этим будет следить и что оно даст
Мониторинг цен на мясо в Таласе провела антимонопольная служба
Мониторинг цен на мясо в регионах провел Минсельхоз
Глава муниципальной инспекции сообщил о нарушении ценового контроля на мясо
Рост цен на продукты продолжается. Что в Кыргызстане подорожало заметнее всего
Популярные новости
Доллар, евро и&nbsp;рубль подорожали. Курс валют на&nbsp;1&nbsp;сентября Доллар, евро и рубль подорожали. Курс валют на 1 сентября
В&nbsp;Кыргызстане хотят ввести систему электронного лицензирования ТЭК В Кыргызстане хотят ввести систему электронного лицензирования ТЭК
Индийская компания запускает золотодобычу в&nbsp;Кыргызстане Индийская компания запускает золотодобычу в Кыргызстане
Сом подорожал ко&nbsp;всем основным валютам. Курс на&nbsp;3&nbsp;сентября Сом подорожал ко всем основным валютам. Курс на 3 сентября
Бизнес
На&nbsp;память о&nbsp;лете: как прошли киновечера Beeline на&nbsp;Иссык-Куле На память о лете: как прошли киновечера Beeline на Иссык-Куле
&laquo;Оптима Банк&raquo; запускает онлайн-кредит для&nbsp;ИП в&nbsp;приложении Optima24 «Оптима Банк» запускает онлайн-кредит для ИП в приложении Optima24
КМРЦ представил сервис онлайн-регистрации IMEI-кодов: бизнес оценил нововведение КМРЦ представил сервис онлайн-регистрации IMEI-кодов: бизнес оценил нововведение
Все &laquo;под ключ&raquo;: как &laquo;Т-Мобайл&raquo; оформляет симки иностранцам Все «под ключ»: как «Т-Мобайл» оформляет симки иностранцам
5 сентября, пятница
14:32
В торговом центре Dostyk Plaza в Алматы запретили вход в никабах и парандже В торговом центре Dostyk Plaza в Алматы запретили вход...
14:26
В Минприроды Кыргызстана назначены новые заместители главы
14:23
Деятельность девяти религиозных организаций приостановили в Кыргызстане
14:15
Российскую вакцину против мыта лошадей начнут производить в Кыргызстане
14:03
Семь штрафов наложили за завышение цен на мясо в Кыргызстане